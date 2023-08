Lunedì 21 Agosto 2023, 07:13

TERNI - «Mio fratello è arrivato a casa col volto massacrato. Non ha potuto neppure chiamare l’ambulanza perché chi l’ha aggredito e picchiato, per impedirgli di dare l’allarme, ha distrutto il suo telefonino».

A parlare è il fratello del 47enne che è stato massacrato di botte da un extracomunitario spuntato dal nulla mentre la vittima stava parlando con una donna conosciuta sui social.

Voleva portargli via il marsupio con dentro 50 euro e i documenti ma il 47enne, per difendere i soldi e gli effetti personali, ha tentato di resistere con tutte le sue forze.

L’aggressore l’ha picchiato selvaggiamente procurando lesioni soprattutto al volto e nella zona oculare.

Per lui, preso in cura dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Terni, una prognosi di guarigione di un mese e un trauma che difficilmente potrà superare.

«Mio fratello è invalido al cento per cento e prende farmaci pesanti, ha provato a difendersi ma poi non ce l’ha fatta più. Nelle sue condizioni di salute non poteva reagire e forse chi l’ha aggredito lo sapeva».

La triste vicenda va in scena venerdì sera.

Il 47enne da qualche mese ha conosciuto sui social una donna ternana più giovane di lui. Si scambiano messaggi, si raccontano a distanza fino al giorno in cui decidono di conoscersi di persona.

Si vedono un paio di volte, quattro chiacchiere al bar e un colloquio cordiale. In un’occasione la donna conosciuta grazie alla rete gli ha chiesto un piccolo prestito che lui ha ovviamente concesso.

Venerdì sera si danno appuntamento al bar di via XX Settembre. Prendono qualcosa da bere e poi escono dal locale. Sono le nove e mezza, in giro non c’è nessuno.

Il 47enne ha ancora in mano il succo di frutta che ha appena acquistato al bar. La coppia gira l’angolo e dal nulla spunta un extracomunitario.

«Dammi i soldi o ti ammazzo» gli dice lo sconosciuto senza giri di parole. «Io non ti do nulla» risponde il 47enne in preda al panico.

Stringe il suo marsupio tra le mani e a quel punto esplode la violenza. Il ternano viene buttato a terra e riempito di pugni in faccia. La donna assiste alla scena e invita l’aggressore a lasciar perdere quello che definisce «un bravo ragazzo».

Che ha la faccia sanguinante e stringe in mano il suo marsupio e vede il suo telefonino spaccato in mille pezzi. A quel punto l’aggressore scappa via e la donna che è lì grazie all’incontro virtuale col 47enne ternano si allontana da sola.

La vittima sale sul motorino e torna a casa. La madre apre la porta e resta sconvolta di fronte al volto insanguinato di suo figlio che ha già tanti problemi di salute.

Il resto lo accerteranno le indagini dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia del 47enne ternano.

Al momento non ci sarebbero prove sull’ipotesi che la donna che la vittima ha conosciuto sui social e l’aggressore si conoscessero.