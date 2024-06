Chiara Ferragni, la frecciata della nuova fidanzata di Fedez Garance Authié alla ex moglie. E il papà del cantante si schiera

La storia d'amore tra Fedez e Garance Authié sembra procedere a gonfie vele: lei è tornata a Milano per qualche giorno e lui ne ha approfittato per portarla a cena nel ristorante con vista sul Duomo. Una location romantica, a prova di storia su Instagram. Entrambi, infatti, hanno pubblicato lo scatto dalla stessa prospettiva, alimentando le voci su una prossibile relazione. D'altronde Fedez non ha mai smentito la liaison con la modella francese.

Purtroppo 29milioni di follower (quelli di Chiara Ferragni) sono difficili da cancellare e i commenti contro Garance sono arrivati praticamente ovunque da Instagram a TikTok. Ma la giovane modella sembra avere le spalle larghe e una buona dose di ironia che usa spesso nei suoi video su TikTok.