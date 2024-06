Mercoledì 12 Giugno 2024, 09:07

GUBBIO - Un podio specialissimo in una prima esperienza da ricordare e proiettare ai più malti livelli nel percorso appena intrapreso. Il bodybuilding sta consegnando a Gubbio l'ennesima vetrina, con la città che è stata protagonista domenica scorsa a Pomezia al sedicesimo Gran Premio di Bodybuilding Golden Natural Way Nbfi. Sugli scudi l'atleta Alessandro Cambiotti, che all'esordio assoluto in una competizione del genere, con tanti specialisti, ha centrato un ottimo secondo posto nella categoria Men's Physique.

Si è confrontato con sei agguerriti concorrenti, prendendosi gli applausi dei presenti all'hotel Principe, location scelta per l'evento che ha visto impegnati atleti dalle più interessanti potenzialità. Questo risultato ha consentito a Cambiotti, inoltre, di qualificarsi al Mondiale in Olanda, in programma da domani a sabato prossimo.

La medaglia d'argento è stata conquistata dal ventiquattrenne portacolori della palestra Body Line Center, appassionato di bodybuilding e che si è preso davvero una bella soddisfazione dopo mesi di intensa preparazione, impegno e sacrifici gestiti al meglio anche grazie all'attenta guida del preparatore Mirko Ramacci e del suo posing coach Massimiliano Sertori.

La competizione nella quale ha gareggiato Cambiotti, fa parte della più prestigiosa federazione di Natural Bodybuilding. Si tratta di una dimensione in cui gli atleti vengono sottoposti a test antidoping e consiste in una gara estetica con costume lungo fino sopra al ginocchio tra pose frontali, laterali e di schiena. La valutazione della giuria premia il cosiddetto V Shape, ovvero la forma fisica spalle larghe e vita stretta, la fluidità e l'armoniosità dei movimenti, oltre alla bellezza estetica con attenzione anche al tiraggio che non deve risultare non salutare ma molto asciutto. L’esibizione di Cambiotti e degli altri in gara è durata una ventina di minuti, durante i quali inizialmente gli atleti hanno posato insieme sul palco, seguita da una esibizione libera in cui ogni atleta ha mostrato ai giudici il meglio delle proprie pose.

Cambiotti ha scelto il modo migliore per mettersi alla prova, trovando una ribalta nazionale oltremodo stimolante che gli ha permesso di andare alla scoperta del confronto tecnico con gli specialisti e al contempo di acquisire un’esperienza importante che adesso lo proietta ai prossimi appuntamenti internazionali, a cominciare dal Mondiale olandese.