ORVIETO - Ha chiesto aiuto al vicino di casa mentre era ancora a parlare al telefono col finto avvocato.

Ha suonato alla porta del dirimpettaio invitandolo ad avvisare subito il 112 perché era certa di essere in conversazione con un truffatore.

I poliziotti del commissariato di Orvieto hanno invitato la donna a proseguire la conversazione e a prendere accordi per la consegna dei soldi richiesti dal finto legale.

L’incaricato, arrivato in taxi a casa della vittima, non ha fatto in tempo a prendere in mano la busta col bottino perché sono saltati fuori i poliziotti che l’hanno beccato con le mani nel sacco.

Il giovane, vent’anni, di Salerno, con diversi precedenti, dopo una notte passata in camera di sicurezza è comparso di fronte al gip del tribunale ternano.

E’ stato rimesso in libertà in attesa del processo di merito e nei suoi confronti è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Pugno duro del questore di Terni, Luigi Mangino, che ha disposto a carico del giovane la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Orvieto per tre anni.

L’ennesimo tentativo di truffa, sventato per la lucidità e la freddezza della vittima, va in scena a Orvieto. Alla sala operativa del commissariato arriva la telefonata di un vicino di casa dell’anziana. Racconta che la donna, mentre è al telefono con un sedicente avvocato, gli ha suonato alla porta e gli ha chiesto di chiamare il 112 perché è in corso una truffa.

Al telefono la donna parla con una persona che si finge avocato. Le racconta che suo figlio ha investito una ragazza e che è in stato di fermo. «Se hai 4mila euro lo possiamo liberare, tra pochissimo arriva un mio collaboratore a casa tua per ritirare il denaro così non ci saranno problemi».

I poliziotti del commissariato, tramite il vicino, chiedono alla donna di proseguire la conversazione e nel frattempo personale in borghese si precipita sotto casa della vittima in attesa dell’arrivo dell’emissario del presunto avvocato.

Quando il ventenne di Salerno arriva in taxi e prende la busta con i soldi scattano le manette ad opera di poliziotti della squadra anticrimine, che escono dal loro nascondiglio e lo arrestano. Il tutto grazie all’anziana vittima, bene informata dei raid dei truffatori ai danni di persone fragili.

La polizia rinnova l’invito alla massima attenzione: «Chi vive solo deve fare attenzione alla richiesta di somme di denaro urgenti da parte di persone che si fingono amici di parenti, figli, nipoti o amici, in quanto i truffatori spesso si informano sulla vita privata per mettere a segno il raggiro. Non bisogna aprire la porta di casa a sconosciuti, bisogna evitare di tenere in casa grosse somme di denaro e oggetti di grande valore. Se l'uso di questi oggetti non è frequente è possibile custodirli in una cassetta di sicurezza dove prelevarli all'occasione. Di fronte a qualsiasi dubbio non esitate a contattare le forze dell’ordine».