Martedì 11 Giugno 2024, 22:50

TERNI - Ha rubato una serie di confezioni di crema e l’ha infilate in un body schermato sperando di poter guadagnare l’uscita dal negozio senza difficoltà.

Alla cassa dell’esercizio commerciale di corso Tacito ha pagato un detersivo per i piatti ma quando ha oltrepassato le barriere antitaccheggio una confezione di crema è scivolata dal body e ha fatto scattare l’allarme

Il ladro a quel punto ha cercato di scappare via a piedi lungo corso Tacito e durante il tragitto ha perso per strada parte della refurtiva.

Alcuni passanti che l’hanno incrociato si sono messi a inseguirlo nel tentativo di bloccarlo.

Durante la fuga il giovane è incappato in una pattuglia della squadra mobile ternana, impegnata su disposizione del questore, Luigi Mangino, nei servizi anti borseggio. I poliziotti l’hanno bloccato e portato in questura.

Si tratta di un romeno di 24 anni che è stato arrestato. Addosso aveva un cellulare risultato rubato.

Deve rispondere di furto aggravato ed è stato anche denunciato per la ricettazione dello smartphone.

La merce, diverse confezioni di creme del valore di 500 euro, è stata riconsegnata al responsabile del negozio.

L’arresto del giovane romeno è stato convalidato dal giudice Simona Tordelli, che l’ha rimesso in libertà. Per lui ha disposto il divieto di dimora nel comune di Terni in attesa dell'udienza di merito che si terrà il 3 luglio.

Le gesta del 24enne sono andate in scena nel pomeriggio di lunedì, quando il negozio preso di mira, già teatro di svariati furti, era pieno di gente.

Molte anche le persone che passeggiavano lungo corso Tacito alcune delle quali, quando hanno visto il ladro in fuga, si sono messe a inseguirlo per cercare di bloccarlo. Il resto l’hanno fatto i poliziotti della mobile al lavoro in centro per prevenire gli scippi.