Martedì 11 Giugno 2024, 00:25

Ternana e Unicusano possono tornare di nuovo insieme. L'università telematica romana, adesso, apre a una possibile sponsorizzazione della squadra che fino a meno di un anno prima era di sua proprietà. E' inoltre la settimana dell'allenatore nuovo e dei piani per la stagione sportiva. Ma può anche essere la settimana di qualche novità sul piano dell'assetto dirigenziale. In attesa di nuovi soci per la realizzazione dello stadio o per la gestione della società, intanto alla Ternana sono in arrivo risorse economiche dal suo ex proprietario. Non ci sarà l'ingresso al 5% nella compagine societaria ipotizzato pochi giorni fa dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ma la sponsorizzazione sì.

Proprio Bandecchi, patron e fondatore dell'università telematica di via Don Gnocchi, è tornato ora sull'argomento rispondendo alle domande dei cronisti ed ha espresso la disponibilità a tornare a contribuire economicamente e finanziariamente alla causa rossoverde, anche se non più come socio. «Il 5% delle quote societarie - ha detto - il presidente Nicola Guida non me lo fa prendere. Ci ho già parlato, con lui. Teme, infatti, che in città poi si dica chissà cosa. Ma stiamo lavorando ad un rapporto di sponsorizzazione». Chissà che non venga fuori qualche ritorno di fiamma sulle maglie della squadra per la prossima stagione. Intanto però, Bandecchi e Guida devono incontrarsi di nuovo, questa volta per mettere a punto la questione dello stadio e della clinica. Il confronto potrebbe esserci a giorni, mentre c'è una fase di stallo, al momento, sulla ricerca di nuovi soci per una società di scopo legata alla realizzazione dello stadio. Ci si lavora sempre in uno studio legale romano e sono in corso contatti con un paio di soggetti interessati. Così come si affaccia la possibilità di interessamenti da parte di gruppi del settore del commercio e della ristorazione, vista anche la prospettiva di gestire all'interno del nuovo stadio le nuove attività pronte a sorgere. Nell'attesa, però, si dovrebbe conoscere entro poco il nome del nuovo allenatore. Il presidente Guida vorrebbe annunciarlo nel giorno della conferenza stampa annunciata.

Nel frattempo il direttore sportivo Stefano Capozucca sta valutando i profili presi in considerazione. Si sta ancora sull'orlo dei soli nomi azzardati, da Marco Marchionni a Ezio Capuano, da Alessandro Dal Canto a Leonardo Semplici. Tra i punti da valutare e concordare con il nuovo tecnico, ci saranno gli obiettivi individuati dalla società per la stagione prossima, le risorse a disposizione per costruire la nuova squadra, il tipo di mercato che si intende fare e il tipo di progetto individuato dalla dirigenza di via della Bardesca. Guida, però, avrebbe già prospettato nei suoi recenti colloqui un progetto a lungo termine. Su quali posizioni, non si sa ancora. Ma si sa che questo è stato sufficiente, a quanto pare, a convincere ad andare avanti Capozucca. Come potrebbe esserlo per la prosecuzione del rapporto anche con il direttore operativo gestionale Giuseppe D'Aniello, nonostante il canto delle sirene proveniente dal Catanzaro.