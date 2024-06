Mercoledì 12 Giugno 2024, 09:09

PERUGIA - Il cartello “Vietato parlare al conducente” non basta più. Troppi rumori sugli autobus, tra cellulari, musica e video a palla, e gli autisti si distraggono. Rumori molesti e soprattutto «servizio pregiudicato», dicono i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, che scrivono a Busitalia Sita Nord e chiedono nuove indicazioni indirizzate all'utenza sui mezzi pubblici. Perché se già non bastassero le aggressioni ai dipendenti o le situazioni a rischio spesso raccontate dalle cronache, anche la tecnologia – usata con maleducazione – può creare problemi a chi guida e si mette al volante con la responsabilità dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

Gli operatori – scrive la Rls – segnalano infatti «molti casi di utenti che una volta saliti sull'autobus utilizzano dispositivi elettronici tipo smartphone, tablet o semplici cellulari per telefonare o vedere dei video ad alto volume o in modalità “vivavoce” superando la soglia di tollerabilità da parte del conducente». Soprattutto se il passeggero che non sente bisogno di privacy è proprio quello vicino al posto di guida, con l'autista costretto ad ascoltare conversazioni o video musicali invece di ragionare solo sulla strada davanti a sé. «Questa situazione di comportamento scorretto ed irrispettoso da parte di alcuni utenti genera, durante lo svolgimento del servizio di linea di trasporto pubblico, problemi di sicurezza», insistono Claudio Bartolini, Massimo Ciani, Massimiliano Fiocchi, Danilo Martellini, Walter Rossi, Massimo Cavallo, Marco Pasquoni e Francesco Crisci. Esagerati? No, perché il conducente «non riesce a percepire chiaramente i rumori ed i suoni provenienti dall'esterno dell'autobus (ad esempio clacson di altre vetture) o al contrario percepisce il rumore molesto proveniente dai suddetti apparecchi elettronici come un “qualcosa” che viene dall'esterno, generando la sensazione di aver urtato qualche pedone (si pensi ad esempio agli urli di un telefilm visto in modalità vivavoce) o qualsiasi cosa lungo la strada del percorso (ad esempio urti con vetture od oggetti presenti ai bordi della strada), provocando quindi distrazioni ed in alcuni casi anche brusche frenate dell'autobus». Quindi un pericolo anche per gli stessi passeggeri. A cui si aggiunge il rischio di disagi e di situazioni a rischio se l’autista si dovesse trovare a redarguire la persona sbagliata, magari per far rientrare anche l’irritazione degli altri passeggeri.

Per questa la Rls chiede a Busitalia di fornire le flotte di «adesivi o cartelli di segnalazione che riguardino il corretto uso dei dispositivi elettronici ad adeguati e tollerabili volumi». In particolare, si dovrebbero così invitare i passeggeri a «moderare il tono della voce durante le loro conversazioni al telefono o con altri passeggeri», ma anche a non fumare «oltre le classiche sigarette, anche e soprattutto quelle elettroniche, ormai molto diffuse». Un’attenzione andrebbe prevista, secondo la Rls, a non far «consumare cibi e bevande all’interno degli autobus, cosa che soprattutto nelle ore serali può generare in alcuni passeggeri stati fisici di ubriachezza molesta». E per ultimo ma non meno importante, viene chiesto al direttore dell’Esercizio Gomma Alessio Cinfrignini e al responsabile del servizio Prevenzione e protezione Americo Accica di prevedere un adesivo che chieda di «essere educati e rispettosi verso il conducente», sottolineando «le sue gravose e delicate responsabilità durante l’espletamento delle sue mansioni di guida». Per la sicurezza di tutti.