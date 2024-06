Mercoledì 12 Giugno 2024, 09:07

PERUGIA - Un centrosinistra che recupera, un centrodestra che cresce, Cinquestelle e Azione in calo. Mettendo a confronto le percentuali di voto delle Europee con la precedente consultazione, le politiche 2022, emergono dinamiche non troppo dissimili da quelle nazionali. Anche nella regione, ad esempio, i due primi partiti, Fratelli d’Italia (FdI) e Partito Democratico (Pd), si avvicinano e il gap a favore del primo si riduce di 3,7 punti percentuali. In due anni, nonostante 21.461 elettori in più, il popolo dei votanti (compreso chi ha optato per scheda bianca o nulla) si è ridotto di oltre 40mila unità. E anche volendo mettere a confronto le ultime consultazioni continentali, il bilancio è ancora più rosso: rispetto al 2019, quasi 50mila votanti in meno.

CENTRODESTRA

La disaffezione alle urne si ripercuote sul bottino di voti (in valore assoluto), accumulato dai singoli schieramenti, in particolare nel centrodestra. L’asse FdI, Forza Italia (FI) con Noi moderati e Lega in due anni ha guadagnato in “share”, passato dal 45,8 al 47,8%, ma in questa crescita si sono persi 11.917 voti. Rispetto al 2022, FI (considerando anche Noi Moderati) ha preso mille voti in più, mentre FdI e Lega hanno ridotto il loro bottino di preferenze, rispettivamente, di 6.256 e 6.958 unità. Considerando una platea di votanti ridimensionata, passata da 455.730 a 415.693 (-8,8%), le percentuali di azzurri e del partito di Giorgia Meloni sono salite di un punto e mezzo, mentre il carroccio è passato dal 7,7 al 6,8%. Rispetto alle Europee 2019 (anno dell’exploit del Carroccio) la coalizione è passata dal 51,2 al 47,8% con circa 42mila voti in meno. In queste dinamiche potrebbe aver pesato il fatto che in alcuni grandi comuni, vedi Terni, Narni, Spoleto e Città di Castello, è mancato il “traino” delle amministrative, considerando la storica minore affezione per la consultazione continentale. Anche se va detto che rispetto a dieci anni fa, l’astensionismo alle Europee è cresciuto del 10% e rispetto al 2014, a fronte di 10mila elettori in meno, i partiti in tutto hanno visto disperdere 71.850 voti.

CENTROSINISTRA

Passando al centrosinistra, lo schieramento delle politiche, ipotizzato senza Azione e Italia Viva (Iv) ma con Alternativa verdi sinistra (Avs) e +Europa, dal 2022 (presi in esame i voti per la Camera) ad oggi è passato dal 30,5 al 32,7%, trainato dalla moderata crescita del Pd (dal 24 al 26,4% e 12.500 voti in più) e di Avs che in Umbria vale il 5,7%. Di contro Azione e Iv, che nel 2022 correvano con lo stesso simbolo, includendo la lista Stati Uniti d’Europa (Sue) (che comprende Iv), sono passati da 35.600 a 22mila voti, con un peso passato dall’8,2 al 5,6 per cento e 13.662 preferenze in meno. Discorso simile per il Movimento 5 stelle (M5s) che in due anni ha quasi dimezzato il bottino di voti, passando dal 14,6 all’8,9% delle preferenze espresse.

A questo punto, a beneficio degli amanti del risiko politico, si potrebbe vedere il trend del cosiddetto “campo largo” che alla luce del voto espresso alle Europee 2024 varrebbe il 47,2% (185.221 voti) rispetto al 50,4% delle Politiche 2022, includendo le liste De Magistris e Pci (219.505 voti). Questo mentre il centrodestra unito, nello stesso periodo, è passato dal 45,8 al 47,8%, confermando quell’equilibrio tra i due schieramenti evidenziato nelle amministrative di Perugia.

IL NON VOTO

Con l’astensionismo che in due anni è passato dal 31,2 al 39,2, cresce anche il voto di protesta con le schede bianche e nulle cresciute del 12%: 19.792 a quasi 23mila.