Martedì 11 Giugno 2024, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 10:06

«È un bel risultato, continuerò a parlare a tutta la città». Margherita Scoccia si è presentata sorridente nel quartier generale di Fratelli d’Italia, al Quattro Torri, intorno alle 21,30, acquisito l’esito ufficioso del ballottaggio. Un risultato che qualche mese fa appariva improbabile e che al termine del lungo pomeriggio dello spoglio, tra exit poll evanescenti e sondaggi ombra, è diventato un mezzo successo. «Il nostro risultato va al di sopra di quello delle europee, un bel segnale per la città, rappresentando una compagine allargata che si rivolge a tutti». La candidata del centrodestra appare serena, convinta di aver conquistato l’obiettivo minimo che si era posta, in una campagna elettorale che ha definito impegnativa e faticosa, pronta a tornare in mezzo alla gente per riprendere un discorso che, visto l’esito delle urne, è stato solo sospeso. «Torneremo ad ascoltare i cittadini, continuando il percorso bellissimo fatto questi mesi. Lo faremo continuando a dare risposte, proponendo la nostra idea di città, una visione di Perugia che rappresenta veramente tutti, tutte le sensibilità, specchio della nostra coalizione». Non parla di sondaggi penalizzanti, per ora, ma Scoccia guarda avanti. «Abbiamo ancora voglia di raccontarci, abbiamo rappresentato un cambiamento per Perugia e continuiamo ad esserci per chi continuerà a credere in questo cambiamento». L’epilogo del primo turno soddisfa il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, deputato Fdi, critico con exit poll e sondaggi. «Si conferma una situazione non netta come invece si voleva far credere. Anzi, emerge che la coalizione che sostiene Margherita Scoccia ha superato di molto il risultato ottenuto alle Europee, confermando che lo schieramento parla a tutta la città: una caratteristica dell’amministrazione Romizi». Il risultato è apparso più nitido intorno alle 20 e il primo a parlare di ballottaggio è stato il senatore Franco Zaffini:«Siamo fiduciosi, la partita è alla portata del centrodestra ma va giocata bene. Perugia è una città che non fa salti nel buio e Margherita Scoccia può garantire un cambiamento importante nella continuità. Un margine da recuperare anche nell’area del non voto. «È ancora troppo importante e spero ci sia spazio per recuperare quel che manca per conquistare anche solo un voto in più. Noi abbiamo spazio per recuperare, mentre le forze che hanno appoggiato la Ferdinandi e lei stessa credo abbiano dato il massimo. È una candidata che ci ha molto sorpreso, giovane e capace, con cui mi complimento per la campagna elettorale fatta. Dispiace che agiti tematiche divisive per una città storicamente moderata e coi piedi per terra».

Un risultato contro le previsioni, aggiunge il presidente dell’Assemblea legislativa umbra, Marco Squarta, in predicato di accasarsi a Strasburgo. «Ci aspettano quindici giorni di lavoro e anche se Margherita in questi ultimi tempi ha avuto un po’ tutti contro, andiamo avanti, cercando di far sì che i perugini capiscano se vogliono tornare indietro o proseguire lo straordinario lavoro di Andrea Romizi con Margherita Scoccia». Sezione dopo sezione, il pomeriggio è stato un alternarsi di stati d’animo, col recupero, rispetto all’exit poll, materializzatosi sezione dopo sezione.