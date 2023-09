Terni: dopo lo scontro auto-pullman a Collestatte, la Filt-Cgil chiede manutenzioni urgenti sulle strade

La Filt-Cgil chiede interventi urgenti di manutenzione sulla rete viaria della provincia. L'occasione è data dall'incidente che si è verificato sabato fra un’auto e un bus di linea sulla strada che collega via Valnerina a Terni con il paese di Collestatte. Lo scontro, per fortuna, ha avuto conseguenze lievi per gli occupanti dei veicoli che procedevano in direzioni opposte.

"Ogni giorno i conducenti mettono a rischio la loro incolumità e quella degli utenti trasportati – afferma Ciro Zeno, segretario generale della Filt-Cgil dell'Umbria - questo perché moltissime strade che insistono nella provincia di Terni sono diventate impercorribili per i bus e in alcuni casi anche per le autovetture, che in direzione opposte si incrociano in alcuni punti resi ciechi dalla vegetazione o con una parte della carreggiata occupata da detriti caduti dalle pareti circostanti".

Zeno ricorda che da tempo, "nonostante le segnalazioni fatte dalla Filt-Cgil e da chi percorre quotidianamente queste strade, la manutenzione è stata lasciata, quando siamo fortunati, ai minimi termini.

Drammatico poi, che non venga neanche monitorata e giustamente richiamata la manutenzione, che spetta ai privati cittadini, per quello che riguarda alberi o siepi che invadono la sede stradale, addirittura a ridosso del centro cittadino, dove l’attività di controllo dovrebbe essere più intensa. Il sinistro di sabato - conclude il segretario Filt-Cgil - non sarebbe accaduto se quello per cui da tempo si cerca di richiamare l’attenzione fosse stato portato a compimento nei tempi e nei modi dovuti".