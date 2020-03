La politica ai tempi del Covid-19. Domani il primo atto. La Commissione capigruppo si riunirà a Palazzo Spada. All'ordine del giorno non solo il documento da inviare al commissario del Santa Maria, Andrea Casciari, per chiedere tamponi a tutti i dipendenti, ma anche per affrontare il tema della prossima seduta di Consiglio comunale. I consiglieri torneranno così a riunirsi. Da capire come. Qualora si decidesse di fare una riunione fisica, l'idea è quella di spostare l'assemblea cittadina a Palazzo Gazzoli o all'ex Centro multimediale, in maniera da rispettare le distanze di sicurezza tra i consiglieri. Prevista anche una riunione da remoto, con i consiglieri comunali che si collegheranno da casa per partecipare alla discussione, e votare i vari atti all'ordine del giorno. L'occasione per testare le due soluzioni si avrà domani, in occasione della riunione della Commissione capigruppo. Il presidente Francesco Maria Ferranti, infatti, ha dato facoltà di scelta ai colleghi. Coloro che lo riterranno opportuno potranno recarsi fisicamente a Palazzo Spada, al contrario c'è la possibilità di collegarsi comunque da remoto per seguire la discussione sul documento da inviare al commissario Casciari e sull'organizzazione del prossimo Consiglio comunale.

convocati - spiega il presidente Ferranti - potranno utilizzare da remoto, sia il proprio pc, che il tablet (assicurandosi che siano dotati di microfono e videocamera) o lo smartphone. Per partecipare, verrà inviato a ciascun Consigliere, un link dal quale accedere alla piattaforma WEBex utilizzata per il collegamento. A tal fine si chiede di comunicare (rispondendo a questa mail) quanto prima, e comunque entro domani mattina, l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la mail con il link, o in alternativa il numero di cellulare al quale, tramite whatsapp, potrà essere inviato il link di accesso per partecipare dallo smartphone. I consiglieri che lo ritengano opportuno possono partecipare alla riunione in sala consiglio di Palazzo Spada, ma sempre seguendo i lavori e intervenendo dal proprio dispositivo

.

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I