Emergenza Covid, tra oggi, o al massimo domani, il bando per distribuire i 650 mila euro arrivati dal Governo sarà pronto. I dipendenti della Direzione welfare del Comune di Terni stanno lavorando interrottamente da ore. Risorse, i 650 mila euro, che serviranno esclusivamente per la spesa alimentare. L'idea è quella di predisporre buoni spesa da 25 euro da assegnare alle famiglie in difficoltà, che saranno selezionate in base ai requisiti del bando. La scelta del bando di gara consentirà così a Palazzo Spada di gestire direttamente i fondi, al contrario di quanto fatto da altre realtà locali, in particolari i piccoli comuni, che hanno donato direttamente le risorse alle associazioni del terzo settore, come Caritas o Arci, ma in alcuni casi anche alle parrocchie, che solitamente si occupano di aiutare le famiglie povere. L'intento del Comune è quello di coinvolgere anche i commercianti, aiutandoli però indirettamente. I buoni spesa infatti potranno essere spesi anche in determinati punti vendita della città, ma sempre del settore alimentare. Negozi che dovranno dare la loro adesione, comunicandola a Palazzo Spada, che potrà così stilare un elenco dei punti vendita dove spendere i buoni spesa. Un meccanismo che consentirà alle famiglie in difficoltà di continuare a fare la spesa e al tempo stesso dare una mano ai piccoli commercianti del settore alimentare.

Tramite l’emissione di appositi avvisi pubblici - spiega l'assessore Ceccotti - i cittadini interessati potranno accedere al fondo finalizzato al contenimento dell’emergenza economica in atto. Sarà curata l’attenta e capillare redistribuzione delle risorse economiche – non appena saranno trasferite dallo Stato ai Comuni e dunque nella nostra disponibilità - avendo cura di raggiungere tutte le persone in condizione di vulnerabilità economica evitando sovrapposizioni tra gli interventi di aiuto

.



L’assessorato ai servizi sociali sottolinea i servizi già attivati in questa prima fase dell’emergenza conseguente all’epidemia. Il Comune di Terni con la Direzione Welfare sta provvedendo a garantire i servizi di assistenza alla popolazione tramite questi canali telefonici: il numero 0744 549370 il numero verde 800 737073 attraverso l’email della direzione direzionewelfare@comune.terni.it

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA