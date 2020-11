Luca Simonetti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Terni, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è il capogruppo in consiglio regionale Thomas De Luca. Il quale posta su facebook una foto insieme allo stesso Simonetti con i due in sella sul motorino durante una precedente campagna elettorale. La foto è accompagnata da un messaggio di incoraggiamento: «Questo virus maledetto si sta diffondendo a macchia d'olio. Forza Luca, taglia poca legna e rimettiti in sesto». Dopo la comparsa dei primi sintomi, febbre e perdita di gusto e olfatto, Simonetti si è sottoposto a tampone che è risultato positivo. Attualmente si trova in isolamento domiciliare e le sue condizioni sono in miglioramento. Su facebook Simonetti ha rivolto un invito alle persone a stare a casa al minimo dubbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA