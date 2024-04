Terni, blitz nei boschi di Cesi: recuperato hascisc, smantellato il bivacco dei pusher

TERNI -L'ennesimo blitz nei boschi di Cesi è andato in scena la mattina di pasquetta.

I carabinieri di vari reparti della compagnia di Terni hanno battuto palmo a palmo l'area noschiva di località San Biagio, a poca distanza dal centro abitato, zona piena di case abbandonate utilizzate come rifiugio da spacciatori di droga.

Quando sono arrivati i militari hanno visto alcuni uomini allontanarsi in tutta fretta dal bosco.

Durante la vasta battuta i carabinieri hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hascisc che erano stati nascosti nella fitta vegetazione. Smantellato un bivacco utilizzato dagli spacciatori per nascondersi dalle forze di polizia. E' stato realizzato in maniera rudimentale tra la boscaglia con l’utilizzo di sedie, poltrone, un tavolo ed alcune batterie per auto, oltre che svariate provviste alimentari.