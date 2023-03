Terni, Bandecchi sul sindaco Latini: "Vegognoso, come lo stanno trattando. Lo avevo pure avvertito..."

«Il sindaco Leonardo Latini? Vergognoso, il modo in cui lo stanno trattando i suoi». Stefano Bandecchi, presidente della Ternana calcio ma anche prossimo candidato a sindaco di Terni per Alternativa Popolare, ha parlato così dell'attuale primo cittadino ternano, nella trasmissione televisiva "Esclusivo Bandecchi" di Umbria Più. Il riferimento è alle vicende legate alla ricandidatura o meno dello stesso Latini, visto che da mesi ci si interroga proprio sulla possibilità che lo stesso primo cittadino uscente possa anche non essere riproposto per la prossima tornata elettorale, in favore di un altro candidato espresso sempre dal centro destra. E mentre la questione Latini ha fatto parlare anche di divergenze all'interno della coalizione (la Lega da una parte e le altre forze dell'altra), Bandecchi critica la coalizione che governa la città di Terni, ma allo stesso tempo difende a spada tratta proprio il sindaco. Lo fa confermando ancora una volta, come aveva fatto già nell'autunno 2022 annunciando la sua candidatura a sindaco, di avergli proposto di entrare nel suo partito per fare, magari, il vicesindaco. «Ho proposto tre volte, a Latini - ha detto Bandecchi - questa cosa. Gli ho detto che lo avrebbero fregato, lo avrebbero trattato male e non lo avrebbero rispettato. Perché questo è il mondo delle tre carte, non della politica. Lui con me non è venuto ed è stato tradito».