Il presidente scherza in video con l'occhio bendato: "Mi hanno picchiato". Poi deve spiegare che era solo una battuta

Aveva provato a scherzare, come ama fare lui. Stavolta, mostrandosi con un occhio bendato, dopo un intervento chirurgico già programmato a un occhio. In un video su Instagram, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ci ha giocato su, facendo capire a tutti che era stato preso a pugni da qualcuno. "Ecco casa succede - aveva detto in un primo video - quando si va a discutere sempre sulle cose. A forza di picchiare, poi va a finire così". Un'ironia colta da molti followers dell'imprenditore livornese. Ma molti altri hanno pensato che fosse stato davvero picchiato. Magari, riassociando la cosa alle recenti diatribe avute dallo stesso Bandecchi con una parte della tifoseria della Ternana, dopo lo scambio di insulti e anche di sputi con alcuni sostenitori che lo contestavano dalla curva Est dello stadio Liberati di Terni. Poco dopo, lo stesso Bandecchi ha pubblicato un altro video per tranquillizzare proprio coloro che avevano creduto a un agguato: "Mi sono sottoposto a un'operazione - ha detto - che era programmata da un anno e mezzo. Io avevo fatto soltanto una battuta. Se questo occhio fosse stato pestato da un pugno, è chiaro che anche il naso sarebbe apparso marcato. Spero, dunque, di aver rasserenato quelli che si erano preoccupati. Ed erano tanti". Tra l'altro, Bandecchi ha poi pubblicato pure un terzo video, stavolta senza benda, dicendo che era reduce dalla visita oculistica del giorno successivo all'intervento.