Giovedì 22 Giugno 2023, 00:50

TERNI - Fari smontati con cura da diverse auto in sosta lungo via della Vittoria, tra piazza Dalmazia e via Battisti.

In qualche caso sono spariti anche gli oggetti personali che erano nei portabagagli delle vetture prese di mira.

Il raid andato in scena nella notte tra martedì e ieri, ritengono gli investigatori, è sicuramente opera di ladri esperti che “lavorano” su commissione.

La certezza è che ieri mattina ben cinque vittime si sono presentate nella caserma di via Radice per presentare denuncia. Altre due sono andate a denunciare in questura.

Tra chi ieri ha trovato l’amara sorpresa, con tanto di finestrino rotto e oggetti personali spariti insieme ai fari, c’è Barbara Saltamartini, ex parlamentare leghista ed ex commissario della Lega a Terni.

«Escludo qualsiasi azione di tipo personale sia perché da diversi mesi non ricopro più alcun ruolo politico sia perché purtroppo non sono stata l’unica vittima» dice l’imprenditrice romana che è venuta a vivere a Terni e sta investendo nella riapertura di un noto locale della movida.

Dai carabinieri a presentare denuncia ieri mattina altri quattro proprietari di auto da cui sono stati portati via i fari anteriori e in qualche caso anche quelli posteriori e i cerchioni. In tutti gli episodi vetri rotti o portiere forzate per fare poi un lavoro di estrema precisione. Opera di mani esperte. Dopo aver rotto i finestrini e aperto i cofani i ladri si sono messi a smontare con cura i gruppi ottici lasciando in terra le viti prima di sparire nel nulla.

Nessuno si è accorto dei raid notturno, nessuno ha sentito rumori sospetti. E questo nonostante le auto prese di mira fossero parcheggiate lungo una via abbastanza transitata anche di notte.

Sugli episodi sono in corso serrate indagini con la speranza di poter dare un nome agli autori dei furti in serie. La zona purtroppo non è sorvegliata da telecamere per cui la caccia ai ladri è più complicata in assenza di immagini che potessero immortalare la scena e fornire elementi significativi.

Nei giorni scorsi in zona piazza Valnerina da un’auto in sosta è sparito il catalizzatore, mentre su una vettura parcheggiata vicino alla stazione ferroviaria ignoti hanno rubato pezzi di motore, un tergicristallo e un’antenna.

Nei mesi scorsi sono stati molti i furti denunciati alle forze dell’ordine da altrettanti proprietari di autovetture prese di mira da chi alimenta un mercato parallelo a dir poco redditizio. E’ quello di bande organizzate che portano via cerchi in lega e catalizzatori dai quali si recuperano metalli preziosi che al mercato nero vengono pagati a peso d’oro. Spariti dalle auto pezzi di ricambio introvabili sul mercato, smontati e poi rivenduti al miglior offerente. E’ un'altra conseguenza del post covid. Dopo la pandemia c’è grande difficoltà nel reperire ricambi originali, soprattutto per quanto riguarda i componenti elettrici ed elettronici delle auto.