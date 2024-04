Terni, al via la seconda edizione del Tic Festival: grandi ospiti attesi già dalla prima giornata

Terni- E' ormai tutto pronto per la seconda edizione del Tic Festival, l’evento dedicato ai creator e agli influencer. La città è pronta ad accogliere i 130 ospiti che si alterneranno per le vie del centro storico. Il via questa mattina, 12 aprile. con il primo appuntamento alle 9 e 30 all'ITS Umbria Academy, ma si prospetta una giornata fitta di eventi. Alle 16 e 30 è atteso un bagno di folla in piazza Europa per Giovanna Sannino, meglio conosciuta come Carmela della fortunata serie Mare Fuori. Alla stessa ora al Politeama ci saranno i creatori del Fantasanremo, il gioco più nazionalpopolare degli ultimi tempi. Alle 18 spazio a Lorenzo Barone e le sue avventure in bicicletta, mentre alle 18 e 30 Chiara Galeazzi presenterà il suo libro Poverina alla Casa delle Donne. Al PalaSì appuntamento alle 19 e 15 con l'artista Mark Kostabi, da Los Angeles a Terni. A chiudere la giornata Valerio Lundini e Francesco Lancia dalle 21 e 30 al Politeama.

