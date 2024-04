Terni, al via il Tic Festival: 130 creator e influencer attesi da venerdì a domenica

Terni- E’ conto alla rovescia per il Tic Festival, l’evento dedicato ai creator e agli influencer che ha conquistato Terni dalla prima edizione dello scorso anno e che è pronto a puntare sempre più in alto. Sono 130 gli ospiti previsti per quest’anno, che dal 12 al 14 aprile animeranno il centro storico della città con una serie di appuntamenti dalla mattina alla sera.

La seconda edizione è frutto della rinnovata fiducia da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha creduto sin dall’inizio nel progetto e reso possibile l’intera gratuità al pubblico di tutti gli eventi in programma.

“Per me si tratta di un impegno personale- dice Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit- perchè ci ho sempre visto una proiezione futuribile molto attuale che potrebbe diventare un evento significativo ed emblematico per la città, com’è il Cantamaggio. Si tratta di un evento da sfruttare e valorizzare, proprio in un momento di difficoltà in cui gli influencer sono stati messi a nudo, visti esclusivamente sotto un profilo commerciale. Potrebbe essere un’occasione irripetibile per prendere il meglio da ognuna di queste figure innovative. Tutti dovremmo cogliere questo importante input. A partire dai docenti, che dovrebbero apprezzare i valori sani e i talenti come stimolo per i giovani che molto spesso tendono a metterli da parte. Lo scorso anno- continua- non sono riuscito a partecipare a molti appuntamenti, ma quest’anno mi sono reso conto del valore aggiunto del Tic. I giovani hanno risposto in maniera molto positiva fin da subito, per questo vogliamo puntare e credere in questo progetto, perché possa caratterizzare la città di Terni e lanciarsi su un piano nazionale”.

Tre giorni di eventi, di cultura, di messaggi importanti sulle principali sfide del tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator e influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause, come l’inclusività e la sostenibilità, l’empowerment femminile, la lotta contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione, fino agli argomenti più intimi, come i temi della sessualità e della psicologia.

Tra le grandi novità della seconda edizione, oltre al Road2Tic, il tour in esplorazione del territorio umbro che si è svolto il mese scorso, ci sono i Tic Awards. Frutto della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, si tratta di un progetto che vede gli studenti degli istituti superiori di Terni decidere chi, tra una selezione di quei personaggi che hanno scelto di mettersi in gioco per cause importanti, riceverà un riconoscimento per la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche socio culturali attuali più rilevanti. Altra novità di quest’anno sarà la presenza di un palco in piazza Europa per concerti e talk, situato all’interno di un villaggio street food and beverage grazie alla partnership con Vitamina C, e con Birra Warsteiner, main sponsor dell’evento.

Tra gli ospiti, spiccano i nomi delle eccellenze ternane Davide Grasselli, Danilo Petrucci, Lorenzo Barone e Francesco Lancia. E poi Valerio Lundini, Pierpaolo Spollon, l’astronauta Luca Parmitano (in collegamento da remoto da Houston), Elena di Cioccio, Francesco Taverna (@IoSonoChico), Giovanni Muciaccia, Giovanna Sannino (Carmela di Mare Fuori), Cecilia Sala, Andrea Lorenzon (@CartoniMorti), Chef Hiro, Alessandro Beloli (content creator di Geopop), Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Gianluca Torre e Ida di Filippo (Casa a prima vista), Samara Tramontana, Davide Avolio, i creatori di FantaSanremo, Chiara Galeazzi, Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via di Gioia), lo chef Daniele Rossi, i creator del progetto Ugolize, Giacomo Bevilacqua (@aPandaPiace), Davide Nanni, Alberto Matano, le scienziate di Generazione Stem, Marco Andriano, Mark Kostabi, il professor Alberto Grandi, Davide Autelitano (Ministri), Roberto Dell’Era (Afterhours), Michele Mezzanotte e tantissimi/e altri/e. "La cosa che accomuna tutti gli ospiti del festival è il voler tornare alla prossima edizione"- commentano entusiasti gli organizzatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA