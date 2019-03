Ternana, un'altra partita senza vittoria

Ultimo aggiornamento: 22:55

TERNI - Il digiuno senza vittorie si allunga. La Ternana pareggia 0 a 0 il recupero contro la Sambendettese. Una partita nella quale la squadra rossoverde ha provato a giocare palla terra, mantenendo di fatto il possesso. Purtroppo negli ultimi trenta metri la squadra ha continuato a latitare e di occasioni vere e proprie se ne sono viste poche.La prima addirittura porta la firma di Stanco che di testa impegna Iannarilli. Poi sempre di testa è stato Marilungo ad esaltare i sensi di Sala. Nella ripresa ci prova Fazio da fuori, mentre al 22' Frediani confeziona l'assist per Vantaggiato che anticipa tutti in area, mettendo fuori.Con questo pareggio la Ternana torna a muovere la classifica e lo fa senza subire gol. Un brodino caldo che non cambia la sostanza.TERNANA-SAMBENEDETTESE 0-0TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Fazio (15’st Giraudo), Diakitè, Russo, Bergamelli; Defendi, Altobelli, Pobega; Rivas (45’ st Mazzarani); Bifulco (22’ st Vantaggiato), Marilungo (22’ st Frediani). All: Gallo. A disp: Vitali, Gagno, Callegari, Castiglia, Boateng, Hristov, Cori, FilipponiSAMBENEDETTESE (5-3-2): Sala; Rapisarda, Biondi, Miceli, Celjak, Fissore; Caccetta (21’ st Signori), Bove (13’ st Gelonese), Russotto; Calderini (21’ st Di Massimo), Stanco (41’st Ilari). All: Roselli. A disp: Pegorin, Rocchi, PanaioliARBITRO: Pashuku di Albano LazialeNOTE: ammoniti Celjak, Altobelli, Diakitè per gioco falloso. Angolo 3-1. Recupero pt 0, st 4’