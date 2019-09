© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNANA-POTENZA 1-0MARCATORI: st 28’ RussoTERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Defendi (23’ st Paghera), Proietti (12’st Palumbo), Salzano; Furlan (12’ st Partipilo); Ferrante (34’ st Bergamelli), Marilungo (12’st Torromino). All: Gallo. A disp: Tozzo, Nesta, Suagher, Celli, Argento, VantaggiatoPOTENZA (3-5-1-1): Breza; Silvestri, Giosa, Emerson; Viteritti (36’st Longo), Dettori (18’st Piccinni), Iuliano (1’st Coppola), Isgrò (36’st Yacine), Coccia; Ricci (18’st Souarè); Murano. All: Raffaele. A disp: Brescia, Ioime, Di Somma, Sales, Panico, Sepe, Ferri MariniARBITRO: Vigile di CosenzaNOTE: spettatori 12.757 (abbonati 12., paganti 752), incasso non comunicato. Espulso al 38’ Silvestri per gioco scorretto. Ammoniti Sini, Emerson, Defendi, Partipilo, Coppola per gioco falloso, Russo per proteste. Angoli 5 a 4 per il Potenza. Al 24’ pt cooling break. Recupero pt 2’, st 4’TERNI - La Ternana nel giorno in cui celebra i cinquant'anni dello stadio Libero Liberati, festeggia sconfiggendo 1 a 0 il Potenza grazie al gol, fantastico di Russo nella ripresa, dopo che nel primo tempo aveva aveva sprecato almeno cinque occasioni da gol.La cronacaPronti via. Discesa sulla sinistra di Salzano che serve Defendi che con tutta la porta vuota spara addosso all’unico difensore presente. Trascorrono sette minuti e Proietti lancia in maniera magistrale Marilungo che si fa anticipare da Emerson.Al 17’ Defendi si propone per Furlan che dalla destra crossa per Marilungo che calcia alto. Ancora rossoverdi in attacco con Parodi che mette n traversone che Giosa rischia di trasformare in autogol. Al 22’ Defendi scaglia un missile che tocca la rete esterna della porta difesa da Breza. Il Potenza? Solo allo scadere del recupero Giosa lamenta una trattenuta di Parodi in area.La ripresaAl 12’ del secondo tempo Gallo effettua tre cambi, passando al 4-3-3. E subito dopo Torromino lamenta un presunto atterramento di Breza in area di rigore. L’arbitro lascia correre. Al 20' Palumbo prova il tiro Breza non trattiene, palla in angolo. Come a Rieti ci pensa un difensore, il solito, a mettere in sicuro la partita. Russo controlla una palla a centrocampo, va avanti e calcia di destro un tiro la cui traiettoria si infila dietro le spalle di Breza. Dopo quello di Rieti, un altro gol fantastico da raccontare a figli e nipoti.Dopo il vantaggio Gallo cambia ancora inserendo Bergamelli in difesa, passando quindi al 3-5-2. La partita è chiusa. E la Ternana è prima in classifica.