Inizio di campionato difficile, con tre sconfitte in altrettante giornate. E con l'alenatore Cristiano Lucarelli che se la prende con chi «gode delle sconfitte» e con chi «dopo ogni partita persa» fa partire una «caccia al colpevole». Chissà che ora non metta le mani il Santo Patrono, Valentino. Blasfemia? No. San Valentino, quest'anno, con la Ternana, c'entra. La terza maglia presentata al museo diocesano alla presenza del vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu, è ispirata proprio al Patrono di Terni e dell'amore. E' azzurra e si vedono impressi dei cuori e un'immagine del Santo in stile mosaico fusa con i colori e le linee. Intanto, mentre si archivia l'ennesima sconfitta, ci si tuffa nell'ultimo giorno di calciomercato. Il penultimo ha portato a una cessione, quella di Jonathan Alexis Ferrante. Cala il sipario, dopo un'estate in cui la Ternana si è mossa tardi, ma nel solo mese di agosto ha operato sedici nuovi acquisti. Si proverà a chiudere in bellezza, con qualche ultimo colpo. Un paio di nuovi arrivi potrebbero segnare proprio queste ultimissime ore, nelle quali si potrebbero anche operare dalle 5 alle 7 operazioni in uscita. Si comincia con Federico Viviani, per il quale manca solo l'ufficialità. Il centrocampista, 31 anni, arriva dal Brescia. Mercoledì è arrivato a Terni per le visite mediche. Ma si sta cercando pure un nuovo difensore, nonostante un reparto apparentemente completo. Oltre al diciottenne croato Vito Tezak del Varazdin, si starebbe valutando Michele Camporese svincolato dalla Reggina, così come si terrebbe d'occhio Elio Capradossi del Cagliari, seguito anche dalla Feralpisalò. Sempre da casa rossoblu, dove il direttore sportivo Stefano Capozucca ha operato fino a pochi mesi fa, escono altri possibili candidati alla maglia rossoverde, come i centrocampisti Kristos Kourfalidis (conteso dal Sudtirol) e Gaston Pereiro, entrambi in lista di partenza. Ma si parla pure di Gennaro Acampora, del Benevento. Passando alle cessioni, ieri Jonathan Alexis Ferrante è andato al Benevento, in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di determinate condizioni. Poi ci sono Fabrizio Paghera e Mattia Proietti pronti ad andare al Brescia, nella stessa operazione che porta a Terni Viviani. Pronto a cercare un'altra sistemazione pure Federico Furlan, con il Trento sempre interessato. Ma le ultime ore di mercato potrebbero anche riservare l'uscita di Gabriele Capanni, un altro per il quale si potrebbe prospettare un prestito altrove. A mercato chiuso, si saprà se avrà un'altra maglia da vestire o se resterà in rossoverde. Così come si saprà se per Salim Diakite e Niccolò Corrado, i due più richiesti tra luglio e agosto, saranno arrivate nell'ultimo giorno eventuali offerte sostanziose, tali da far riaprire a possibili cessioni. Altre operazioni in uscita potrebbero riguardare alcuni dei giovani meno utilizzati, come Mame Ass Ndir, Gabriele Onesti e Mirco Ferrante. Infine, oltre ad aver svelato la terza maglia, la Ternana ha ufficializzato anche due nuove figure dirigenziali. Il direttore generale è Antonio Scaramuzzino, mentre Giuseppe D'Aniello ha il ruolo di direttore operativo gestionale.