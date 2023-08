Ternana, adesso Lucarelli attende i primi acquisti

C'è la nuova proprietà e va bene. C'è il nuovo presidente e va bene. C'è il direttore sportivo nuovo e va bene. Adesso, è ora di cominciare a stringere qualcosa anche con i nuovi arrivi. La Ternana, da una parte continua a salutare calciatori anche di spessore della vecchia rosa e dall'altra non ha ancora operato un solo ingresso. Ci sono nomi che si susseguono. Si parla di Stefano Sturaro, Jacopo Desogus, Michele Besaggio, il giovane juventino Alessandro Sersanti. E persino di Edoardo Goldaniga, ex difensore del Perugia. Nomi che si aggiungono a quello del ritorno già nelle prossime ore di Valerio Mantovani. Ma sono tutti nomi che il diesse, Stefano Capozucca, nega in modo secco e perentorio. C'è ancora da cedere e da "scaricare" qualche altro contratto lungo e oneroso, è vero. Ma c'è anche una rosa che rischia di perdere altri petali, mentre si fa vicina la stagione ufficiale. Domenica 13 agosto si comincia con la Salernitana in Coppa Italia. Il 19 c'è la Sampdoria, in un campionato che dovrebbe partire comunque, come da proposta uscita dall'assemblea di Lega B, la prima alla quale ha partecipato Nicola Guida da presidente della Ternana. L'orientamento è di aggiungere alla lettera X del calendario anche una Y al posto del Lecco e rinviare nelle prime due giornate solo le partite che interessano queste squadre ancora sub iudice, per recuperarle più avanti. La parola, ora, al Consiglio federale. Anche l'allenatore, Cristiano Lucarelli, si augura di avere presto nuovi arrivi. «C'è bisogno anche numericamente - dice - e per questo spero che arrivino. Ma so che non è un lavoro facile, quest'anno». La rosa ha avuto, ufficialmente, la sesta partenza. Se ne è andato anche Bruno Martella, in prestito con diritto di riscatto alla Feralpisalò. Gli addii, però, non sono finiti. Pure Stefano Pettinari e Alfredo Donnarumma dovrebbero essere pronti in lista di sbarco. Il primo vorrebbe esplicitamente cambiare squadra, sul secondo, pimpante nel test con l'Olimpia Thyrus, anche il diesse Capozucca fa capire che c'è da fare i conti tanto con la volontà dei giocatori quanto con la politica della società. «Qui c'è da combattere - dice - e dovrà rimanere solo chi se la sentirà». Potrebbero andare via anche Filippo Damian (piace al Gubbio) e Federico Furlan (al Trento). Cesar Falletti, invece, dovrebbe restare. Va in scadenza di contratto, ma c'è sempre la possibilità di un prolungamento e di nuove condizioni. Come si cerca di far restare i richiestissimi difensori Salim Diakite e Niccolò Corrado. Capozucca dice che c'è la volontà di trattenerli, anche se poi dipenderà dal mercato. «Corrado e Diakite, così come Falletti - dice mister Lucarelli - sono tre punti fermi per avviare una stagione di grandi sofferenze, nella quale dovremo trovare quattro squadre peggio di noi». Ma ci sono anche motivi tattici: «Fino ad oggi - spiega - abbiamo proposto con loro un tipo di gioco, anche sotto l'aspetto difensivo, basato proprio sulla loro rapidità». La Ternana, da parte sua, è pronta ad alzare una barricata, fissando per entrambi un prezzo molto sostanzioso. Il ritiro, intanto, ha promosso due dei Primavera aggregati, Mirco Ferrante e Carmelo Ferrara. Resteranno in prima squadra. La politica dei giovani si fa anche così.