Tra Stefano Capozucca e la Ternana, siamo praticamente alle carte per la celebrazione del matrimonio. O meglio, del ritorno di fiamma. C'è tutto, c'è l'accordo, c'è la volontà reciproca e c'è l'intenzione piena del presidente Nicola Guida di affidare il compito che è stato di Luca Leone all'ex diesse del Cagliari, pronto a tornare a Terni diciannove anni dopo il suo ultimo giorno di lavoro per la Ternana. La giornata di venerdì 28 luglio è cominciata, in sede, con l'arrivo del nuovo patron. Guida è arrivato in città la mattina ed ha lavorato proprio negli uffici di via della Bardesca, anche per parlare con Capozucca, che avrebbe però incontrato nel pomeriggio a Roma. E' sceso dall'auto, all'arrivo, in abito elegante. Giacca ben infilata (abbottonata nonostante questo caldo afoso) e cravatta al collo. Prima di prendere gli ascensori, c'è stato pure tempo per avvicinarlo e scambiarci due parole proprio al volo. Parlerà in maniera più dettagliata e approfondita quando farà l'attesa conferenza stampa per presentarsi alla Terni sportiva, ma intanto si è concesso qualche battuta. «Adesso non è il momento di parlare - ha detto - ma di lavorare. E lavorare duramente. Capirà, noi stiamo partendo ora ed è proprio in questa fase, che è dura. C'è tanto lavoro da fare, mi creda». La conferenza stampa, come ha precisato lui stesso, la farà molto presto, anche se ancora non ha fissato una data e un'ora ben precise: «Fatemi, intanto, definire tutto e procedere anche all'annuncio del nuovo direttore sportivo. Fatto questo, potrò fare questa conferenza stampa. C'è bisogno anche che io vi dia notizie concrete». Ha parlato proprio di Stefano Capozucca: «Con lui, dobbiamo incontrarci oggi per parlare di ciò che intendiamo fare. Abbiamo le idee chiare. Con lui sono entrato in contatto avendolo conosciuto tramite un amico che abbiamo in comune. Lo ho scelto perché è un professionista serio, molto preparato, con tanti anni di esperienza sulle spalle e con tanti contatti nel mondo del calcio. E poi, è uno che conosceva già questa piazza». Proprio in questa piazza, che per lui è invece nuova, il presidente ha tanta voglia di fare. Lo si capisce pure da come parla e da come sottolinea i pregi e le virtù della società calcistica che ha preso. «La Ternana - ribadisce - è sana, grazie a chi l'ha gestita bene fino ad ora. Tutto, qui, è stato fatto in maniera precisa. Sta a noi, adesso, continuare così, facendo la stessa cosa. Qualunque azienda, va amministrata in questo modo». Poi, un saluto e una stretta di mano, per andare velocemente a prendere l'ascensore e salire fino al quarto piano dello stabile di via della Bardesca, dove sono gli uffici della Ternana calcio. Per cominciare a lavorare e anche per la chiacchierata annunciata tra lui e Capozucca. Intanto, eredita una multa alla società di 5.000 euro per le dichiarazioni del suo predecessore, Stefano Bandecchi, pure lui multato con la stessa cifra, rilasciate due mesi fa a Tv Play nei confronti del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina («cambi spacciatore») e della Juventus sulla manovra stipendi («hanno rubato»).