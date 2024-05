Mercoledì 15 Maggio 2024, 00:00

TERNI - «Ero in camera da letto quando ho sentito aprire la porta di casa. Pensavo fosse rientrata mia moglie a prendere qualcosa che aveva dimenticato invece erano i ladri, ho provato a inseguirli per le scale ma erano già spariti».

E’ successo in un condominio di via Martiri della Libertà, a ridosso del centro.

Qualcuno, stando alla ricostruzione di chi ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri, deve aver tenuto d’occhio i movimenti della coppia che abita lì e le abitudini.

La moglie decide di uscire per andare a fare la spesa. Sono le nove e mezza del mattino quando la donna lo saluta e poi chiude la porta dietro di sé.

Suo marito è ancora in camera, dopo cinque minuti sente qualcuno entrare in casa ed è convinto che sia la moglie.

La chiama ma lei non risponde, a questo punto pronuncia il suo nome a voce alta per la seconda volta ma sente sbattere forte la porta di casa sua.

L’uomo si precipita sulle scale perché capisce che c’è qualcuno in fuga ma non fa in tempo a vedere l’aspirante ladro, che è già sparito nel nulla.

Alla coppia non è rimasto altro da fare che cercare di rinforzare i sistemi di sicurezza per proteggere l’appartamento installando l’allarme.

Nella stessa palazzina a distanza di qualche giorno va in scena un altro tentativo di furto.

In casa in quel momento non c’è nessuno e i proprietari si accorgono di quello che è successo solo al loro rientro. Sulla porta, che è stata seriamente danneggiata, ci sono i segni più che evidenti lasciati dai ladri che hanno cercato di scassinarla senza riuscirci.

Se dovessero tornare troverebbero un foglio che li avvisa di lasciar perdere perché in casa ci sono solo dei giocattoli e nulla di valore.

Lungo la via nei giorni scorsi è andata in scena la terza spaccata ai danni di un bar preso d’assalto nel cuore della notte a colpi di piccone. Per i titolari, che nelle altre due circostanze hanno visto sparire soldi e l’incasso delle slot machine, grossi danni cui porre rimedio mettendo mano al portafogli.