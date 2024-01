Venerdì 12 Gennaio 2024, 05:43

Sull'affare tra Gaston Pereiro, il Cagliari e la Ternana, entra in ballo lo Spezia. La questione resta sospesa tra contatti e telefonate tra le parti e la società rossoverde, sebbene resti ancora in attesa dell'uruguaiano e continui a far trapelare ottimismo, comincia pure a individuare altre piste di mercato, tutte giovani e legate ancora alle squadre Primavera, a cominciare da Kacper Urbanski, talento diciannovenne del Bologna, centrocampista duttile e utilizzabile (guarda caso) pure da trequartista. La ricerca del sostituto di Cesar Falletti riserva ancora attese, aspettando un verdetto finale sull'epilogo della vicenda. In un modo o nell'altro, la telenovela Pereiro deve pur finire, visto che è già campionato e si torna in campo a Bari dopo la sosta.

Lo Spezia potrebbe ora inserirsi e recitare un suo ruolo. La società ligure, infatti, è chiamata in causa dal Cagliari per Daniele Verde. I rossoblu sardi, in piena emergenza attacco, sono interessati a lui. Lo Spezia potrebbe ragionare con gli interlocutori rossoblu, ma con una contropartita tecnica. Si potrebbe lavorare a uno scambio, nel quale Verde andrebbe a Cagliari e lo Spezia prenderebbe un giocatore dai sardi. Tra quelli ai quali lo Spezia sta pensando, ci sarebbe pure Pereiro, sul quale i liguri avevano già fatto un pensiero in estate. Oltre a lui, però, pare interessi molto Elio Capradossi (altro potenziale obiettivo della Ternana), per rinforzare la difesa. Allo Spezia, uno come Pereiro farebbe comodo, ma c'è da fare i conti con la volontà del giocatore di venire proprio a Terni, dove ritroverebbe il direttore sportivo Stefano Capozucca. Ma il tempo stringe e la Ternana non può più aspettare chissà quanto. Magari, Capozucca può dare definitivi chiarimenti in conferenza stampa. Nel frattempo, sono cominciati a circolare altri nomi. Urbanski è quello più forte. A favore del polacco potrebbero giocare gli ottimi rapporti tra Capozucca e l'allenatore del Bologna Thiago Motta, che hanno portato già ai prestiti in estate di Niklas Pyyhtiä e Antonio Raimondo. Il giovane centrocampista è stato più volte utilizzato proprio da Thiago Motta in prima squadra, destando buone impressioni. Terni potrebbe essere la prima possibile destinazione, nel caso in cui lo si volesse mandare a giocare in serie B e dargli minutaggio. Oltre a lui, però, sono in ballo altri giovani con caratteristiche simili. Qui, entra in ballo un'altra società che ha già fornito altri prestiti in estate alla Ternana. E' la Fiorentina. Due giovani viola che potrebbero fare al caso sono Lorenzo Amatucci (19 anni) chiesto anche da Pisa e Catanzaro e il ventenne argentino Gino Infantino.

Giovedì 11 gennaio, i soli annunci ufficiali sono stati l'arrivo in prestito dell'attaccante dell'Inter Jan Zuberek e la risoluzione del prestito di Christian Travaglini, rimandato al Cagliari e girato al Taranto. Si pensa anche alla Primavera, con quattro nuovi arrivi annunciati. Uno è Mohamed Cissé, 18 anni, belga, centrocampista che ha lavorato in prova con la prima squadra. Poi ci sono tre attaccanti, l'argentino Tomas Agustin Garcia classe 2005, il rumeno Mario Ionut David di 15 anni e il sedicenne moldavo Nikita Karageorgi.