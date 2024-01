Mercoledì 10 Gennaio 2024, 00:02

Altri due volti nuovi alla Ternana e nelle prossime ore potrebbe esserci pure quello del giovane attaccante dell'Inter Jan Zuberek, mentre gli addii di Cesar Falletti e Niccolò Corrado trovano ora il crisma dell'ufficialità. Ma la "fumata" è ancora grigia su Gaston Pereiro. quella che doveva essere la giornata decisiva per l'arrivo o meno del trequartista uruguaiano, non ha portato certezze, anche se trapelano notizie secondo le quali il giocatore e il Cagliari starebbero superando gli ostacoli legati a questioni economiche tra le parti. Cosa che dovrebbe, teoricamente, sbloccare una volta per tutte il suo approdo a Terni. Ci si è messo di mezzo, però, un altro imprevisto, sempre nella rosa del Cagliari. L'allenatore Claudio Ranieri perde per infortunio un altro attaccante, Gaetano Oristanio. Frattura al piede. Cosa, questa, che potrebbe anche indurre il tecnico a chiedere di trattenere ancora Gaston Pereiro, almeno finché non sarà stato preso sul mercato un altro attaccante. Per motivi di emergenza e di assenze, già lo scorso fine settimana aveva chiesto (e ottenuto) di rimandare di un paio di giorni la partenza per Terni dell'uruguaiano per portarlo in panchina a Lecce. Se fosse ancora così la Ternana, che non ha comunque mollato la trattativa, si troverebbe davvero costretta a muoversi pure su altri fronti per cercare sempre sul mercato un'alternativa entro poche ore. Nell'attesa di prossimi sviluppi, sono arrivati Franco Ezequiel Carboni e Ange N'Guessan. Altri due prestiti. Ma soprattutto, è stata la giornata dell'annuncio di Cesar Falletti a titolo definitivo alla Cremonese e di Niccolò Corrado in prestito al Modena fino a fine stagione.

Carboni, classe 2003, argentino, la mattina si è subito allenato con i nuovi compagni e con lo staff tecnico di Roberto Breda. Lavoro, poi, anche di pomeriggio, per il difensore di fascia sinistra. Viene dall'Inter, girato temporaneamente alla Ternana dopo la risoluzione del prestito al Monza. Nel pomeriggio, invece, ecco pure il difensore francese N'Guessan, altro 2003. Arriva dal Torino a titolo temporaneo. Per lui, però, niente lavoro in campo. Ha cominciato con la palestra del Liberati, in attesa di poter oggi mettere per la prima volta gli scarpini sul sintetico dell'antistadio Taddei. Un altro ingresso imminente è legato al difensore Gabriele Boloca, classe 2001, in prova già dai primi giorni di gennaio e ormai prossimo al tesseramento. Così come arriverà, ancora dall'Inter, Zuberek. Il mercato potrebbe riservare nuovi movimenti alla Ternana anche in questi giorni. Allo stesso momento, però, c'è da preparare la partita di Bari, una trasferta che già parte male con la notizia del divieto nei confronti della tifoseria ternana e dei residenti in Umbria di andare allo stadio San Nicola. L'allenatore Roberto Breda ha proprio il rebus del trequartista da sciogliere. Ieri, però, ha ritrovato Gregorio Luperini, tornato in gruppo dopo i problemi fisici. Potrebbe essere lui, dunque, l'indiziato numero uno per ricoprire la posizione in campo che era di Falletti. Per la difesa, da verificare Salim Diakite. Ieri, nella doppia seduta, si era allenato in mattinata ma aveva lasciato il campo prima degli altri. Nel pomeriggio, in campo, non c'era. Dalla Ternana riferiscono che ha lavorato solo in palestra per un affaticamento. Per la retroguardia, sono fuori causa l'infortunato Marco Capuano e Valerio Mantovani che anche ieri ha lavorato a parte. Nel viavai di arrivi e partenze, Breda rischia di affrontare qualche problema di formazione in vista della ripresa del campionato. A centrocampo, però, recupera Kees De Boer, fuori nelle ultime due partite del 2023 per squalifica.