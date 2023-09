La Ternana finalmente ritrova la vittoria: sconfitta la Reggiana per 3-0

Terni - Finalmente la Ternana ritrova la vittoria. Sconfigge la Reggiana per 3-0 conquistando i primi tre punti del campionato. Cristiano Lucarelli tira un sospiro di sollievo perché questa volta la squadra gioca bene, segna e subisce davvero poco dagli avversari.

I primi due gol arrivano su palla inattiva. Al 9' Falletti calcia un angolo, dopo la mischia la palla finisce a Celli che dal limite insacca. Lo stesso fantasista all'11' calibra una punizione per la testa di Luperini che permette a Diakitè di battere Bardi.

Nella ripresa arriva il terzo gol con Distefano, bravo a capitalizzare un palla filtrante di Luperini. L'ultimo successo rossoverde prima di questo portava la data del 16 aprile scorso.

TERNANA-REGGIANA 3-0

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Labojko (18’ st Pyyhtia), Corrado (44’ st Mantovani); Falletti; Favilli [23’ pt Dionisi (16’ st Favasuli)], Raimondo (44’ st Distefano). A disp. Brazao, Sorensen, Alba Ramos, De Boer, Travaglini, Lucchesi, Marginean.

All.

Lucarelli

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyminski, Fiamozzi (15’ st Pajac); Bianco (15’ st Varela), Kabashi, Nardi; Portanova [23’pt Gondo (30’st Lanini)], Antiste (1’ st Crnigoj); Pettinari. A disp. Sposito, Satalino, Pieragnolo, Rozzio, Cigarini, Libutti, Girma. All. Nesta.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

RETI: pt 9’ Celli, 11’ Diakitè; st 47' Distefano

NOTE: spettatori 4.720 per un incasso di euro 34.314. Ammoniti Dionisi, Sampirisi, Labojko, Kabashi per gioco falloso, Celli, Iannarilli, Distefano per comportamento non regolamentare, Gondo, Luperini per proteste. Angoli 3-2 per la Ternana. Cooling break 26’ pt, 25’ st. Recupero tempo pt 7’, st 6’