Isola, Celli il presunto amante della moglie di Fogli: «Noi usati per risollevare gli ascolti»

«L'Isola dei Famosi è stata un flop, il programma non andava e l'unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico». Giampaolo Celli, stilista molto conosciuto ai Castelli Romani, titolare insieme alla famiglia di un atelier di abiti da sposa, sposato, tre figli, è l'uomo al centro del gossip.

Da giorni il suo nome rimbalza da un programma all'altro per la storia della presunta relazione con la moglie di Fogli, la bella Karin Trentini, 30 anni meno del cantante, ma Celli continua a negare: «Conosco Karin da anni ma non siamo mai stati insieme».

Il presunto tradimento, sbandierato con cattiveria gratuita da uno spietato Fabrizio Corona, hanno sollevato un vero e proprio polverone. Le lacrime di Fogli all'isola hanno fatto il giro del web, Mediaset ha rimosso capoprogetto e autori del programma e c'è chi chiede anche l'abbandono di Alessia Marcuzzi. Celli in un'intervista esclusiva al Messaggero accusa il programma: «Non hanno avuto dignità».



Ha visto le immagini di Fogli e Corona durante l'ultima puntata dell'Isola? Che effetto le ha fatto?

«E' stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è dispiaciuto per Riccardo, una persona cara ed educata come lui non merita questo».



Lei e Fabrizio Corona siete molto amici: perché un suo amico sarebbe dovuto andare in tv a dire che lei e la moglie di Fogli avete una relazione da 4 anni?

«Io conosco Fabrizio e non Corona che è cosa diversa da 20 anni. Se io parlo con un amico e mi confido rimane lì. Se poi tu metti la maschera Corona e travisi le cose è uno schifo. Feci un'intervista tramite lui 15 giorni fa poi ritrattai proprio perché non mi piaceva come erano stato affrontate le cose».

E di quelle foto che ritraggono lei è la moglie di Fogli insieme che dice?

«Quelle foto le ha fatte uscire la moglie di Fogli in buona fede, poi alcuni giornali di gossip l'hanno prese e fatte passare come tradimento. Se Fogli non fosse stato all'Isola quelle foto sarebbero valse un euro: così, travisate, invece valgono molto di più. L'isola è stata un flop: l'unico modo per attirare l'attenzione era metter in scena questo teatrino».

La moglie di Fogli l'ha sentita in questi giorni?

«Con Karin ho rapporti di lavoro e di amicizia, non ho parlato con lei negli ultimi giorni, sta passando momenti terribili come me. Conosco anche Riccardo, l'ho prodotto per Ariccia sotto le stelle»

Eppure Fogli non si ricorda di lei.

«Quando gli hanno fatto il mio nome era stanco e frustrato, è in una condizione difficile. Avrà avuto un vuoto di memoria».

Le piacerebbe parlare con lui?

«Quando Fogli uscirà ci prenderemo un caffè e ci faremo una risata. In studio all'isola non andrò mai, non mi è piaciuto come hanno condotto il programma».

E con Corona, sarete ancora amici?

«Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando Dio mi crede, un'azienda da difendere e mandare avanti: devo pensare a queste cose, le uniche cose che contano».

