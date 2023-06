Strade pericolose: in E45 pirata senza patente e con un Suv quasi uccide un poliziotto. Corse con le auto, nuovi alert

Lunedì 19 Giugno 2023, 07:15







Strade pericolose. Fatte di corse con le auto, ma anche di manovre azzardate. Manovre che possono mettere concretamente a repentaglio la vita delle persone. Manovre che, come in questo caso, sono oltretutto messe in atto da un vero e proprio pirata della strada. Perché se vai in giro con la patente sospesa a tempo indeterminato, e fai manovre azzardate lungo la E45, altro non sei che un pirata della strada.

Un poliziotto sarebbe potuto essere la vittima di questo 49enne perugino che non poteva e non doveva essere alla guida. Siamo a Collestrada, altezza dello svincolo per Foligno, quando una pattuglia della polizia stradale interviene per prestare soccorso a un automobilista rimasto in panne. Mentre i due poliziotti, in attesa del soccorso stradale, stanno segnalando il mezzo in avaria ecco arrivare a grande velocità, sulla corsia di sorpasso, un’auto di grossa cilindrata che improvvisamente si sposta sulla destra, tagliando tutta la careggiata per imboccare la corsia di decelerazione dello svincolo.

Nel corso della pericolosissima manovra, il conducente del veicolo sta per finire dritto contro uno dei due poliziotti: soltanto la prontezza di riflesso dell’agente evita la tragedia. A quel punto i poliziotti bloccano l’auto e controllano il conducente: si tratta di un perugino 49enne e dagli accertamenti emerge che è gravatp da un provvedimento ostativo di sospensione a tempo indeterminato della patente per mancata revisione. Gli agenti della Stradale hanno quindi proceduto alla contestazione delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada per eccesso di velocità, uscita irregolare dalla carreggiata e omessa presentazione alla revisione della patente, con conseguente ritiro della stessa ai fini della revoca.

CORSE IN AUTO, NUOVO ALERT

Velocità e pericolosità lungo le strade: nuovo alert per quanto riguarda le corse con le auto. Alert nuovamente collocato nella zona di San Sisto, o meglio ancora nei parcheggi dei megastore che uniscono di fatto il quartiere cittadino alla zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. Complici i primi veri caldi e dunque finestre aperte anche di notte, diversi residenti nella notte tra sabato e domenica hanno raccontato (anche attraverso i social network) di aver sentito fino alle prime ore del mattino rumori tipici di frenate e sgommate provenire in particolare dal parcheggio di uno dei megastore che inevitabilmente a quell’ora di notte possono trasformarsi in vere e proprie piste per corse con le auto.