Investe un ragazzo e lo lascia a terra ferito: Perugia, caccia a un pirata della strada

PERUGIA - Lo ha investito con l'auto ed è scappato senza prestare aiuto. È caccia al pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato ha mandato in ospedale un giovane nella zona di Monteluce.

Secondo quanto si apprende, l'investimento è avvenuto nella zona di via Brunamonti. Le testimonianze raccontano come il conducente dell'auto sia immediatamente scappato dopo aver colpito il giovane, che per sua fortuna era insieme ad alcuni amici che lo hanno soccorso e portato in ospedale. Le ferite sarebbero considerate piuttosto gravi ma il ragazzo non sarebbe al momento in pericolo di vita.

Il pirata potrebbe avere le ore contate.