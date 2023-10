Giovedì 12 Ottobre 2023, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 12:41

In un tragico incidente ieri pomeriggio a Cisterna ha perso la vita David Calabro, 46 anni. L'uomo è morto dopo esser stato travolto da un auto mentre andava in bicicletta. L'incidente si è verificato in via Nettuno, per il ciclista, classe 1977 e residente a Nettuno, non c'è stato scampo, l'impatto frontale con una Volkswagen bianca è stato fatale.

Erano da poco passate le 16.50. David Calabro, in sella alla sua bici da corsa, si stava allenando con un'amica di pedalata. All'improvviso si è trovato davanti l'auto che era lanciata a forte velocità in un tratto di strada già altre volte scenario di tragici incidenti automobilistici.

I due ciclisti viaggiavano sulla corsia di uscita dalla città dei butteri ed erano diretti verso la vicina frazione di Olmobello, diretti a Nettuno. Ma David non ci è mai arrivato. L'allenamento è stato interrotto dalla Volkswagen che ha sorpassato un furgone invadendo la corsia opposta e travolgendo il ciclista 46enne.

La persone che era alla guida dell'auto non si è fermata. Si è data alla fuga senza neppure sincerarsi di cosa fosse accaduto né tantomeno delle condizioni della persona che aveva investito. A raccontare la dinamica dell'incidente alla Polizia Locale sono stati due testimoni: la donna che era in bici e si allenava con David Calabro e il ragazzo alla guida del furgone superato dalla Volkswagen bianca.

I due hanno assistito atterriti a tutta la scena. Malgrado entrambi fossero sotto choc hanno fornito elementi utili alle indagini per individuare il pirata della strada.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, arrivati con un'auto medica, ma davanti al corpo ormai esamine del ciclista, hanno potuto solo constatare il decesso di David Calabro.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico e deviato nelle intersezioni con via Enrico Toti per chi proveniva dalla Pontina e viaggiava in direzione centro e in via delle Regioni per gli automobilisti in uscita da Cisterna. Un blocco necessario per permettere il recupero della salma tche è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Latina, in attesa degli esami autoptici, come disposto dal magistrato di turno dottor Valerio De Luca.

Gli agenti del comandante Raoul De Michelis sono al lavoro per individuare l'auto fuggita dopo l'incidente. Nelle ore successive all'incidente sono stati esaminati i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.

Ore contate per il pirata della strada sul quale si restringe il cerchio grazie a tutte le informazioni acquisite dalle forze dell'ordine. Ancora una volta via Nettuno torna alla ribalta per l'ennesimo tragico incidente stradale causato dalla forte velocità e il mancato rispetto delle norme previste dal codice della strada.