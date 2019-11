Spese pazze in Regione: di fronte alla Corte dei Conti scatta la prescrizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Scatta la prescrizione per le "spese pazze" degli ex consiglieri regionali. La Corte dei conti (relatore Pasquale Fava), ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria per un presunto danno erariale avanzata dalla procura generale nel settembre-ottobre 2018 nei confronti degli ex consiglieri regionali del Pd Renato Locchi, Andrea Smacchi e Fausto Galanello per le spese gruppo tra il 2010 e il 2015. Ha infatti affermato che il diritto di credito risarcitorio non era stato attivato nel termine di cinque anni. Stesso provvedimento per gli allora consiglieri del Popolo della Libertà con Raffaele Nevi, Alfredo De Sio, Massimo Monni, Rocco Antonio Valentino, Massimo Mantovani, Andrea Lignani Marchesani e Maria Rosi. La notizia è riportata dai giornali locali. L'avvocato Ghirga, che ha difeso nel giudizio contabile Locchi e Smacchi con l'avvocato Mario Cartasegna, ha espresso soddisfazione «anche se il 'meritò della questione è sostanzialmente rimesso alle valutazioni del giudice penale».