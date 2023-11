Lunedì 20 Novembre 2023, 09:19

PERUGIA - Viaggio all’inferno e ritorno per la Sir Susa Vim Perugia che nel big match della sesta di andata ha battuto in rimonta al PalaBarton la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3 set a 2 (parziali 21-25, 20-25, 25-18, 26-24, 20-18). Un colpo grosso quello messo a segno contro la formazione dell’ex coach Andrea Anastasi, squadra che ha avviato la stagione da protagonista. Ma la Sir di Angelo Lorenzetti, andata sotto nei primi due parziali, ha saputo fare ancora una volta squadra, raddrizzare una partita complicatissima e molto equilibrata disputata di fronte a 3609 spettatori. Grazie ai due punti conquistati sul filo, Perugia tiene il passo di Trento, ora capolista solitaria grazie al 3-1 rifilato a Monza. I punti dicono che l’Itas svetta si tutti a quota 16, i Block Devils inseguono a 15, due in più proprio di Piacenza e tre rispetto a Monza, altra protagonista dopo le prime sei gare del girone di andata di regular season.

LA PARTITA Partenza equilibrata, poi spinge forte Piacenza che batte a mille e attacca con Leal (6-12). Lorenzetti richiama i suoi, Flavio firma l’ace del 10-15 e matura la razione perugina (14-19). Si fa vedere Held al servizio, ma Piacenza mura con Brizard (18-22) e avanza (21-25). Biancorossi carichi nel secondo set con Leal e Simon (1-8). Lorenzetti cerca soluzioni in panchina, Perugia reagisce (5-10), ma la squadra di Anastasi vola a più otto (6-14). La Sir tenta di reagire (11-18), ma non basta: Piacenza gestisce bene e allunga (20-25). Il doppio schiaffo carica Perugia, che ritrova smalto e intesa con Herrera per Ben Tara (5-3). Piacenza cede terreno e va in difficoltà sottorete (17-10). C’è la reazione biancorossa a muro (18-14), ma regge bene Perugia con l’ace di Semeniuk (20-14 e 25-18). Piacenza riprende a rullare forte (0-4) ma nel quarto set Perugia è viva (7-6) con Flavio. L’allungo arriva sul errori in attacco dei biancorossi (13-10) e con l’ace di Plotnytskyi (16-14). Gironi si esalta e dice 16 pari, ma Perugia difende tutto (20-18) e aggancia (26-24) ai vantaggi. Così finirà anche il tie break, molto equilibrato. Plotnytskyi firma il 4 pari, Leal si scontra sul muro di casa (11-10). Il primo match ball è di Piacenza con Recine (13-14), ma parte una mini battagli che termina con un muro su Simon (20-18).

Perugia: Giannelli 5, Plotnytskyi 14, Flavio 10, Ben Tara 4, Semeniuk 19, Solé 11, Toscani (L), Held 2, Herrera Jaime 16, Colaci (L), Ropret. N.E.: Candellaro, Leon, Russo. All.: Lorenzetti.

Piacenza: Brizard 5, Santos De Souza 6, Caneschi 6, Gironi 18, Leal 24, Simon 15, Hoffer (L), Recine 9, Scanferla (L), Andringa 1. N.E.: Alonso, Ricci, Romanò, Dias. All.: Anastasi.

ARBITRI: Giardini, Puecher.

NOTE - durata set: 29', 28', 26', 33', 29'; tot: 145'.