Lunedì 23 Ottobre 2023, 07:05

PERUGIA - Braccia al cielo e tre punti in cassaforte. Comincia al meglio, seppure con tanti meccanismi ancora da oliare, la stagione della Sir Susa Vim Perugia che ieri ha battuto 3-0 (parziali 25-15, 25-18, 25-22) la Farmitalia Catania nel primo appuntamento di Superlega. In un PalaBarton rinnovato, dai quattro spicchi ai nuovi tabelloni bassi a bordo campo voluti dal patron Sirci, spinta dai 2891 tifosi presenti, la squadra di Lorenzetti si è ben comportata, soffrendo un po’ solamente nel terzo set. La squadra si è allenata al completo solo per qualche giorno e quanto visto al PalaBarton è dunque un segnale già più che positivo. Certo, c’è ancora tanta strada da fare. Lo stesso Lorenzetti ha detto che servirà tanto allenamento e concentrazione su determinati aspetti. Tra le cose da evidenziare, la battuta con Held che ha esordito con tre ace.

LA PARTITA

È di capitan Leon il primo punto della partita e della stagione. Perugia e Catania si studiano in avvio, con gli ospiti più spigliati (3-4). La Sir ci mette poco a prendere ritmo (6-5 e 9-6), spinta da un buon Solé. Subito in evidenza anche Herrera (13-9 e 18-13). Ma la scena se la prende Tim Held con un triplo ace all’esordio in maglia Sir. Chiude in scioltezza Semeniuk 22-15.

Orduna e compagni provano a reagire al cambio campo (4-4 frenando il treno bianconero. Herrera non ci sta e rilancia i suoi (7-5). Ma il set resta equilibrato (8-6). Lorenzetti carica il gruppo, che reagisce e allunga (14-12 e 17-14). L’arma in più di una Sir in crescita (2015) si conferma la battuta con l’asso Plotnytskyi che agevola il 25-18. Perugia avanti di due set.

Il raddoppio carica squadra e palazzetto. Perugia spegne subito le ambizioni di Catania: Randazzo dice 1-2, ma la Sir guida il gioco e fa il 7-3 con Giannelli al servizio. Un costante Flavio sigla il 9-5, ma Buchegger e compagni ci sono (10-9). Complici errori da una parte e dall’altra il gioco rsi fa pesante (17-15) e la squadra di Lorenzetti perde il filo (20-20). Nel finale il calore del palazzetto e ancora la mano calda di Flavio chiudono la pratica (25-22). Primi tre punti per la Sir.

Perugia: Held 3, Giannelli 5, Herrera 11, Leon 4, Ben Tara, Solé 10, Colaci (L), Flavio 10, Semeniuk 8, Plotnytskyi 3. N.E.: Candellaro, Toscani (L), Russo, Ropret. All.: Lorenzetti.

Catania: Basic 3, Cavaccini (L), Zappoli, Orduna, Tondo 2, Masulovic 5, Manavinezhad 1, Bossi, Buchegger 9, Randazzo 12. N.E.: Pierri (L), Frumuselu, Baldi, Santambrogio. All.: Douglas. Arbitri: Giardini, Carra. NOTE: spettatori 2891.