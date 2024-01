Sir, conto alla rovescia per il big match contro la Lube. Lorenzetti: «Loro sono forti e creativi»

PERUGIA – La Sir Susa Vim Perugia prepara il big match di domenica 14 gennaio al PalaBarton contro la Cucine Lube Civitanova per la terza di ritorno di Superlega. Serrano dunque i ranghi i Block Devils a Pian di Massiano. Squadra in sala pesi venerdì mattina per un lavoro fisico agli ordini del preparatore atletico Carotti, nel pomeriggio allenamento tecnico sotto le direttive di coach Lorenzetti e dei suoi assistenti Giaccardi e Piacentini, per mettere a punto la tattica.

È proprio Angelo Lorenzetti a presentare la sfida di domenica con la Lube: «Le prime due partite di questa stagione contro Civitanova sono state due battaglie - rimarca il tecnico - penso e spero che la terza di domenica sia in linea con le precedenti. Affrontiamo una squadra ed una società con grande tradizione e grande mentalità, dobbiamo prepararci per cercare di stare in campo punto a punto e di sfruttare le occasioni quando e se ci saranno. La Lube è un avversario forte, profondo e creativo nelle soluzioni. È una caratteristica che gli ha consentito anche lo scorso anno di arrivare in fondo, una loro qualità che sappiamo di dover rispettare».

GLI AVVERSARI

«La battuta sarà un fondamentale importante - la lettura di coach Lorenzetti - sappiamo che Civitanova ha una linea di ricezione buona con due eccellenze come Zaytsev e Balaso, quindi non puoi pensare di staccare sempre la palla o di fare sempre dei break al servizio.

Bisognerà stare lì, consci che con un palleggiatore come De Cecco le occasioni di fare break saranno pochissime e quelle che arriveranno dovremo concretizzarle».

LA PREPARAZIONE

Il tecnico bianconero, dopo un periodo molto intenso, ha potuto finalmente avere a disposizione una settimana intera di lavoro con la squadra. «Veniamo da una settimana dove abbiamo cercato di alzare il volume - dire il tecnico -come sempre accade, per noi allenatori le cose potrebbero sempre andare meglio, ma è stata la prima settimana completa da un po’ e cercheremo anche nelle prossime settimane piene di portare a casa sempre qualcosa in più».

IL PUBBLICO

Domenica pomeriggio sarà la terza partita di fila in questo inizio di 2024 al PalaBarton per i Block Devils.

«In casa fino ad ora la presenza del pubblico è stata una costante - conclude Lorenzetti - lo dicono anche le statistiche da quasi primi in classifica e il merito va a chi organizza ed a chi viene. La vicinanza della gente la abbiamo avuta in tutte le partite, anche nei momenti non facili e nei quali non abbiamo espresso una bellissima pallavolo l’apporto dei tifosi è stato sempre importante. Giocare in casa non è garanzia di vittoria, ma certamente è più bello e al PalaBarton è proprio bello.