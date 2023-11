Domenica 19 Novembre 2023, 08:22

PERUGIA - Sfida di peso oggi per la Sir Susa Vim Perugia che nel sesto turno di andata di Superlega ospita al PalaBarton l’ostica Gas Sales Bluenergy Piacenza dell’ex tecnico Andrea Anastasi. Sarà uno scontro al vertice perché Perugia svetta in classifica con 13 punti (gli stessi di Trento) e Piacenza insegue a meno uno. Quella di oggi è la sfida numero 11 fra le due formazioni. Nei dieci precedenti più recenti si contano nove successi di Perugia ed una vittoria di Piacenza. L’ultimo confronto diretto è stato a Roma lo scorso 25 febbraio per la semifinale di Coppa Italia con vittoria di Piacenza in tre set (parziali di 28-30, 20-25, 22-25). La partita di oggi, in programma alle 17,30, sarà trasmessa in diretta su Raisport e in streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

FORMAZIONI Coach Lorenzetti non dovrebbe apportare modifiche allo schieramento iniziale con possibile conferma dei sette partiti nelle ultime gare, cioè Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta al PalaBarton reduce dal successo casalingo infrasettimanale con Cisterna. Dall’altra parte della rete coach Anastasi dovrà fare ancora a meno dell’opposto Romanò, ai box per infortunio, e dovrebbe quindi confermare il 6+1 di mercoledì con il francese Brizard in regia ed in diagonale con Gironi, il fenomeno cubano Simon ed il rientrante Caneschi dovrebbero essere gli attori al centro della rete, Lucarelli e Leal, coppia anche della nazionale brasiliana, dovrebbero essere gli schiacciatori di posto quattro con l’azzurro Scarferla a dirigere le operazioni in seconda linea.

L’ANALISI «Sarà una bella sfida», assicura il vice allenatore bianconero Massimiliano Giaccardi. «Arriviamo entrambe da una gara infrasettimanale quindi con lo stesso percorso alle spalle. Noi veniamo dalla trasferta di Taranto dove abbiamo fatto una buona prestazione, ci stiamo preparando in questi pochi giorni meglio possibile per affrontare questa partita contro una grande squadra come Piacenza. Noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, è certamente un match che ci motiva e ci vede pronti, sportivamente parlando, alla battaglia».

PIANETA TIFOSI La Sir ha annunciato che oggi le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14,30.