Giovedì 28 Dicembre 2023, 08:39

PERUGIA - «Sappiamo che dobbiamo lavorare, guardiamo avanti e non indietro». Angelo Lorenzetti, coach della Sir Susa Vim Perugia, analizza con lucidità la sconfitta dei Block Devils nel confronto amaro di Santo Stefano con Milano, che al PalaBarton ha vinto in rimonta. Sotto di due parziali, la squadra ospite grazie anche ad una pesante serie al servizio nel terzo set ad opera di Matey Kaziyski, ha saputo ribaltare una sfida che pareva segnata. La Sir ha concesso troppi spazi, sprecando occasioni importanti nel soprattutto nel quarto parziale. «Onestamente nei primi due set i ragazzi hanno fatto tante cose buone. Va detto che soprattutto in battuta non era la Milano che conosciamo, poi in generale ed in quel fondamentale è cresciuta mentre noi il servizio lo abbiamo perso». Così Lorenzetti, che continua il focus spiegando quel che non è andato dal terzo set in poi. «Il terzo parziale ha avuto la serie dai nove metri di Matey che so che ce l’ha nel suo repertorio, invece il quarto set dobbiamo analizzarlo perché siamo stati a lungo in vantaggio e, pur non avendo la battuta, ci siamo creati due o tre situazioni di contrattacco buono e bisogna che quelle palle vadano a terra per consentirci di premere sull’acceleratore e di scavare un solco per andare a vincere il set». «In più nel quarto – prosegue - ci è mancato un po’ di attacco sulle palle esclamative, situazione sulla quale lavoriamo molto. Ieri in quel frangente abbiamo attaccato in maniera semplice consentendo dei facili contrattacchi di Milano». Perugia già pensa alle prossime sfida. Una sarà particolarmente importante, quella del 4 gennaio quando al PalaBarton ci sarà Modena per i quarti di Coppa Italia. La Sir dovrà alzare l’asticella e limitare gli errori. «Noi sappiamo che dobbiamo lavorare perché sulle cose che sono andate bene ieri nei primi due set ci abbiamo lavorato e su quelle che non sono andate alla fine ci stiamo lavorando e non le stiamo migliorando. È chiaro che la regular season è importante, ma il focus adesso va all’allenamento. Qualcosa si comincia ad intravedere, dobbiamo tenere duro, non guardare indietro, ma guardare solo avanti. Adesso avremo la trasferta importante a Catania, poi avremo la partita decisiva di questo periodo con Modena, della quale parliamo da tempo e che vogliamo affrontare nel migliore dei modi».