PERUGIA - Il cammino non è ancora finito ma la rottura è già arrivata. E ad annunciare il divorzio fra la Sir Safety Susa Perugia ed Andrea Anastasi, insieme per meno di un anno, è direttamente il patron Gino Sirci: «Andrea Anastasi non sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione. Stiamo valutando altre opzioni». A conclusione della nota, diffusa ieri pomeriggio, c’è il grazie per il lavoro svolto e «per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi». È però facile immaginare che sulla scelta abbia pesato non poco l’uscita di scena dalla corsa al tricolore e dalla Champions, maturate dopo una regular season passata sempre al vertice, con tanto di record per l’imbattibilità. Poi la Sir è visibilmente cambiata, scontrandosi su una seconda parte di stagione dal sapore amaro. Dopo l’uscita di scena dalla corsa scudetto e dalla Champions il patron Sirci, rispondendo ad una domanda del Messaggero, aveva dato «un sei» alla stagione. Sufficienza dunque, ma evidentemente tirata visto che la società ha deciso di cambiare timoniere. Al momento la Sir si sta giocando l’ultimo posticino disponibile per l’Europa, il pass per la Challenge Cup che viene assegnato a chi conquista il quinto posto. Fino a quel momento in panchina ci sarà Anastasi, cui Sirci ha voluto comunque manifestare apprezzamento per quanto fatto. «Resta – si legge nella nota della Sir - la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali». Riguardo la corsa alla Challenge, la Sir con i risultati maturati nelle prime quattro giornate ha già blindato uno dei primi due posti in classifica trovandosi a quota 8 punti alla pari con Monza, che però domenica nell’ultima giornata avrà il turno di riposo, ed essendo irraggiungibili dalle altre formazioni. Nel fortino di Padova a Giannelli e compagni basterà un set per chiudere il discorso riguardante il primo posto. Poi ci sarà da affrontare altri due scogli per fare centro e non buttare all’aria la stagione: semifinale e finale. Fino a quel momento la Sir sarà trainata da Anastasi, che radio mercato indica verso Modena. Intanto la società è a caccia del successore. Non c’è sentore, al momento, di ritorni. Come non sono filtrate indiscrezioni sui osservati speciali dalla dirigenza. C’è da immaginare che l’annuncio potrebbe arrivare a breve, con l’obiettivo di lavorare da subito sulla rosa per la prossima stagione.