Coppa Italia, domenica all'Eur ci sarà anche Mattarella. Perugia va per il grande slam

“È con grande onore e senso di responsabilità che la Lega pallavolo serie A comunica la presenza del presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella alla finale di Del Monte® coppa Italia”.

Inizia così il comunicato da Bologna, per l’evento di sabato e domenica, era zeppo di maiuscole, le abbiamo levate noi. Un anno dopo, dunque, il presidente sarà di nuovo alla pallavolo, come nel gennaio 2022, quando premiò Conegliano, vincente come sempre, in Italia. Mattarella accolse poi la nazionale maschile campione del mondo, l’indomani della vittoria in e sulla Polonia.

Sabato e domenica, dunque, sarà festa doppia per la Fipav Lazio e per quella di Roma.

“La sua presenza domenica - spiega il presidente Massimo Righi - certifica l’affetto che nutre verso la pallavolo, dimostrando anche una comunanza di valori col nostro ambiente. Sarà accolto anche da Giovanni Malagò e dal presidente federale Giuseppe Manfredi”.

Presidente è un grande appassionato di volley e averlo con noi è un qualcosa che dà lustro e prestigioso alla nostra organizzazione. Permettetemi di ringraziarlo per la vicinanza che continua a dimostrarci”. “Mattarella è un grande appassionato di pallavolo”, certifica Manfredi, pugliese.

Sorprende, onestamente, anche perchè in Sicilia non c’è una super tradizione di pallavolo, salvo nelle donne, Aragona (Agrigento) femminile in A2 e 40 anni fa Giarratana (Ragusa) in A1.

Sabato, dunque, alle 15, Perugia-Piacenza, con gli umbri favoritissimi, imbattuti in stagione, anche fuori dall’Italia, e poi Trento-Milano, più equilibrata, con la squadra di Lorenzetti comunque più abituata ai grandi eventi. La finale è domenica dalle 16, Perugia punta al grande slam: supercoppa e mondiale per club sono in bacheca, ora la coppa, poi lo scudetto (gli ultimi sono andati a Civitanova Marche, Lube, con De Giorgi e poi Blengini) e la Champions, mai vinta, ancora.

Si gioca al palaEur, naturalmente, e potrebbe essere esaurito, la capienza a sedere è di 11200 posti. Quando il Banco Roma si aggiudicò il suo unico scudetto di basket, contro Milano, c’erano 14348 paganti, per la bella. Si fosse giocato all’Olimpico, come il volley in Polonia, la gara inaugurale, quella sera del 1983 sarebbero arrivati anche in 60mila, a occhio.