Sabato 29 Aprile 2023, 08:06

PERUGIA - Dall’annuncio ufficiale della separazione alle ipotesi concrete sul futuro è passato poco. Anzi, pochissimo. Pare quasi certo il successore di Andrea Anastasi sulla panchina della Sir Safety Susa Perugia. Potrebbe essere Angelo Lorenzetti, attuale coach dell’Itas Trentino, a guidare dalla prossima stagione i Block Devils. Dalla società bianconera non sono uscite ancora indicazioni ufficiali, ma radio mercato batte forte su questo fronte. Al momento Lorenzetti guida Trento (è su quella panchina dal 2016) che si scontra nella finale per lo scudetto contro la Lube Civitanova.

Ricco il palmares del tecnico originario di Fano: dal mondiale per club alla Cev, scudetti e coppe tricolore. Ha vinto più volte il premio individuale come miglior allenatore. La Sir pare abbia scelto lui su una rosa di altri candidati. Segno che le qualità del tecnico sono piaciute alla dirigenza bianconera, che ha scelto di separarsi da Anastasi. Una decisione che ha creato non poco dibattito fra i tifosi bianconeri, che in larga parte vorrebbero stabilità e progetti a lungo termine. Almeno questo emerge dai tanti commenti spuntati nei social. «Andrea Anastasi non sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione», annunciava la nota del patron Sirci diffusa giovedì. Sul futuro, nessuna indicazione, solo un generico «stiamo valutando altre opzioni». Nell’annunciare la separazione, Sirci ha ringraziato Anastasi «per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi». La Sir, dopo aver chiuso da imbattuta la regular season, è uscita dai playoff per la conquista dello scudetto ai quarti. Il club ha dovuto dire addio anche alla corsa verso la Champions League. Ora resta la corsa alla Challenge Cup, ultimo treno per l’Europa. I Block Devils stanno disputando in questi giorni il mini playoff per il quinto posto, che concede l’accesso alla competizione. Domani sfida a Padova dove basta 1 set per blindare il primo posto e pensare ala semifinale.