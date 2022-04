Scontro frontale tra Foligno e Valtopina, muore ex vicesindaco di Gualdo Tadino. C'è anche un ferito grave

+++++ AGGIORNAMENTI +++++

Il deceduto nell’incidente mortale in zona Capodacqua, nel Comune di Foligno, è Gianluca Graciolini, impegnato da sempre nel sociale ed ex vicesindaco con la Giunta del sindaco Rolando Pinacoli, del Comune di Gualdo Tadino dove è stato anche assessore ai Servizi Sociali. Operava nel sociale ed in particolare nell’accoglienza profughi e si stava interessando in questi giorni, come confermato dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, di quelli provenienti dall’Ucraina. “Ieri sera – ha scritto venerdì in un post il primo cittadino di Gualdo Tadino sulla sua pagina Facebook “Presciutti sindaco” - ci eravamo dati appuntamento per oggi avevamo tante cose da fare, progetti per affrontare le emergenze, stare al fianco dei più deboli ed emarginati. Eravamo cresciuti insieme condiviso tante battaglie a viso aperto sempre dalla stessa parte sempre col sorriso sulle labbra Da oggi mi sento più solo e triste ma quelle battaglie continuerò a portarle avanti sapendo che ti avrò sempre al mio fianco. Ciao Compagno fai buon viaggio”. L’altro automobilista è un 22enne. “Le sue condizioni – si apprende da fonti Asl 2 - sono gravi, è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del “San Giovanni Battista”. Ha subito un doppio intervento chirurgico per la stabilizzazione e il trattamento di lesioni interne endoaddominali e fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni cliniche sono attentamente monitorate dai sanitari dell'ospedale di Foligno”

FOLIGNO- Incidente mortale nella notte tra giovedi e venerdì tra Foligno e Valtopina lungo la strada statale Flaminia. Nello scontro frontale tra due auto è morto sul colpo un uomo di 52 anni residente a Gualdo Tadino. Ferito in maniera molto grave il conducente dell'altra auto che è stato ricoverato all'ospedale di Foligno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, il 118 e la polizia strdale. L'inicidente è avvenuto tra l'uscita di Pontecentesimo, frazione di Foligno, e Valtopina. Forse la velocità o la strada resa viscita dalla pioggia caduta in giornata tra le cause dello schianto che riporta d'attualità la pericolosità della Flaminia in quel tratto.