San Gemini, un romanzo per raccontare la storia del mondo. Carlo Sansonetti presenta "Perciò"

«Un libro pieno di speranza, madre di ogni utopia». Lo definisce così Carlo Sansonetti, fondatore dell’associazione Sulla Strada, che sabato 19 novembre a San Gemini presenterà “Perciò”. L'appuntamento, che fa parte della serie Incontri con gli autori, è alle 17 al teatro comunale.

Sansonetti racconta il momento in cui l’associazione propose di costruire una scuola in un piccolissimo villaggio del Guatemala, dove non c’era luce né l’acqua corrente e dove esisteva solo il lavoro schiavo sui fuochi artificiali.

«Un romanzo che, raccontando una storia particolare di un luogo minuscolo, nascosto e sconosciuto del Guatemala, , pretende di conficcare quell’insignificante storia nella grande storia dell’umanità e vuole convincere che essa diventerà, un giorno non lontano, il centro della grande storia, il perno attorno al quale tutto il resto ruoterà».

All’incontro con Sansonetti interverranno Luciano Clementella, sindaco di San Gemini, Federica Montagnoli assessore alla cultura, Carla Paladino dell’associazione Aladino odv, Maria Cristina Pocetta della cooperativa Sociale Tabor, Silvia Camillucci del Cesvol Umbria e Gianni Sabatini parroco di San Gemini. Moderatrice Daniela Pileri.