San Gemini, cena di pesce al ristorante ma non pagano il conto: coppia marchigiana nei guai

San Gemini - Lui ha 30 anni, lei 25, sono marchigiani e hanno diversi precedenti.

Arrivano a San Gemini per cenare in un ristorante, consumano il menù a base di pesce, bevono vivo e poi, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta, se ne vanno via senza pagare il conto.

Il titolare del ristorante è andato dai carabinieri per denunciare l'accaduto e i militari riescono a dare un nome alla coppia che ha cenato gratis.

I due avevano prenotato la cena qualche giorno prima e grazie al numero di telefono e alle telecamere della sorveglianza del locale vengono riconosciuti e denunciati.

Per la coppia, oltre alla denuncia penale, c'è la richiesta dei carabinieri al questore di Terni di firmare un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di San Gemini.