Ficulle: corsa il solitaria per Gian Luigi Maravalle, al terzo mandato

Non teme concorrenza Gian Luigi Maravalle, il sindaco uscente di Ficulle, che con la lista "CambiaMenti" corre per il terzo mandato. La sua è l'unica lista in pista per queste elezioni amministrative. L'unica incognita è quella del quorum: nel comune che conta 1.584 abitanti, risulterà eletto sindaco e con lui anche la lista dei candidati che lo sostiene se alla votazione ha partecipato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti.

Lista CambiaMenti

Francesca Barbini, Paola Bittarello, Fabiola Bracchetti, Daniele Delfino, Filippo Dini, Flavio Ferretti, Dario Gennarini, Francesco Marinale, Juri Mechelli, Giuseppe Trincia