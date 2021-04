San Gemini, arrestato spacciatore. Sequestrati droga e soldi nascosti nel bosco.

SAN GEMINI Nasconde la droga nel bosco sotto casa. Arrestato un pluripregiudicato di San Gemini. Sequestrati dai Carabinieri 150 grammi di cocaina e circa 7000 euro in contanti. A finire sotto la custodia delle forze dell'ordine un trentaseienne pluripregiudicato arrestato al termine di un periodo di monitoraggio e osservazione che hanno consentito ai militari di individuare e sequestrare le sostanze stupefacenti detenute illegalmente dall'uomo e i proventi dell'attività di spaccio. L'uomo, era stato individuato qualche tempo fa dal Nor della Compagnia di Amelia, come soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato messo sotto osservazione grazie anche alla collaborazione della stazione dei Carabinieri locale che ne ha costantemente monitorato spostamenti e abitudini. Fino a eri, quando i militari della compagnia di Amelia insieme ai colleghi della Forestale e della stazione di San Gemini, sono entrati in azione arrestando l'uomo e sequestrando cocaina e contanti. Dal periodo di osservazione era infatti emerso che l'uomo nascondesse droga e soldi in un secchiello sotterrato in un fosso nella zona boschiva davanti alla sua abitazione.

