Terni, Spacciava in casa droga per tutti i gusti: arrestato un tunisino

TERNI - Spacciava droga per tutti i gusti a casa sua, in pieno centro. In manette un tunisino di 51 anni, irregolare sul territorio, con precedenti specifici e con alle spalle una serie di espulsioni.

I carabinieri del comando stazione hanno fermato un suo cliente che usciva dall'appartamento di via Pacinotti dopo aver acquistato una dose di eroina e una di cocaina.

Dalla perquisizione domiciliare sono saltati fuori altri 27 involucri di eroina, 10 di cocaina, 3 grammi di hascisc e piu' di mille e cinquecento euro in contanti. Per lo straniero è scattato l'arresto mentre al cliente, un ternano di 50 anni, è stata contestata la violazione amministrativa della detenzione per uso personale con il sequestro dello stupefacente acquistato.

