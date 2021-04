Ficulle e Baschi. Due ditte edili nei guai per mancato rispetto protocolli anti-Covid e sicurezza sul posto di lavoro

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e mancato rispetto dei protocolli anti Covid. E' quanto contestato dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni unitamente all’Ispettorato del Lavoro e all’Arma Territoriale a due ditte edili, una operante a Ficulle l'altra a Baschi.

Nel corso di una serie di controlli nei cantieri edili che l'Arma sta effettuando in questi mesi di marzo e aprile, sono stati deferiti in stato di libertà i responsalbili legali di due ditte con sedi legali rispettivamente a Rimini e Siena, ma con cantieri appunto in lavori a Ficulle e Baschi, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e mancato rispetto dei protocolli anti Covid. In particolare, riferisce una nota dell'Arma, le violazioni accertate sono state di mancata apposizione della cartellonistica prevista, mancato utilizzo di mascherine da parte degli operai, mancata verifica dei lavoratori fragili e mancato rispetto delle procedure di sanificazione dei bagni chimici presenti.

Nel complesso sono state elevate ammende per complessivi 3.600 euro e sanzioni amministrative per circa 1.200 euro.

