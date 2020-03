Salvadanaio della Salute, Pro Loco e cittadini si mobilitano per acquistare mascherine FFP3 da donare a 118 e ospedale di Amelia

AMELIA - Solidarietà e azione. Il Salvadanaio della Salute, associazione amerina nata nel 2004 con lo scopo di dare un contributo attivo alla salvaguardia della salute a beneficio della città di Amelia, ha attivato una raccolta fondi per donare le mascherine FFP3 alla postazione 118 e all'Ospedale di Amelia. "Come in altre strutture sanitarie -racconta Tonino Ottaviani, membro dell'associazioni e operatore del 118 - abbiamo ricevuto la segnalazione che i DPI ad Amelia sono quasi esauriti. Perciò abbiamo deciso di attivarci per vedere se si poteva fare qualcosa". Hanno iniziato fra di loro, come Salvadanaio, poi uno dei membri dell'associazione che è anche socio della Pro Loco di Foce, ha esternato la volontà dei suoi compaesani di partecipare. "Allora abbiamo pensato - continua Tonino - di chiedere anche alle altre Pro Loco del comprensorio. E siamo stati positivamente travolti".

Pro Loco di Fornole, Macchie, Amelia, Penna in Teverina, Alviano, Lugnano in Teverina, Guardea, Attigliano, Sambucetole, Collicello e Montecampano hanno dato già la loro adesione. E poi gli Amici del Tigre, diversi dipendenti dell'Ospedale stesso, privati cittadini e associazioni varie. "Un'associazione storica per esempio ci ha già fatto un bonifico di 500 euro -racconta Tonino - siamo rimasti senza parole". Chi avesse intenzione di contribuire può fare un bonifico al Salvadanaio della Salute presso la Cassa di Risparmio di Orvieto codice Iban IT86Q0622072530000001100564 con causale Acquisto Mascherine FFP3. "Dobbiamo procedere all'acquisto nel più breve tempo possibile - chiude- già domani vorremmo fare il primo ordine. Poi se anche nei prossimi giorni arriveranno donazioni magari sarà possibile farne altri".

Ultimo aggiornamento: 16:30

