Vivere con la pandemia: di seguito l'elenco delle strutture private e del volontariato che fanno consegne a domicilio o altro genere di servizi gratuitamente a Terni.

Servizi di supporto psicologico: AGE-MASCI TERNI-ANPAS, ACISMOM, telefono 327/5550854 (ageumbria@gmail.com). AUSER (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, 800/995998, 0744/496218).

Conad: consegna spesa a domicilio, dal lunedì al sabato. Costo 4 euro, gratuito per over 65, con spesa minima di 25 euro. Telefono 0744/206904.

Macelleria Pucci: consegna spesa a domicilio dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20. Costo 4 euro, gratuito per spese sopra a 50 euro. Telefono: 0744/285901, Whattsapp 392/2225703, anche tramite Facebook.

Alimentari Galli: servizio attivo dalle ore 8 alle 10, consegna dalle 12 alle 14 al costo di 5 euro a fronte di una spesa minima di 20 euro. Telefono: 377/0411293.

Madre Terra: consegna gratuita della spesa. Telefono 393/9253167.

Pizzeria dell'Orologio: Consegna gratuita a domicilio di pranzi e cene. Telefono 0744/214268.

Svolgono servizi di consegna a domicilio della spesa anche

Ancescao (800/6605565 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30)

Azione cattolica Terni, Narni, Amelia (339/3717522, 349/2247631, 347/9049472)

Auser (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, 800/995988, 0744/496218), Comunità di Sant'Egidio (333/1329750, 339/6413447, 339/4462938).

Servizio Mensa di San Martino: accesso tutti i giorni dalle ore 17 alle 18, fino a 10 presenti a turno (consentito previo controllo temperatura corporea con termometro laser), oppure consegna di sacchetto di alimenti da consumare a domicilio.

Croce Rossa Italiana: Farmaci a domicilio per persone fragili o non autosufficienti, per persone sopra i 65 anni, per soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria, febbre, o comunque sottoposti a quarantena. Numero verde 800/065510.

Regione dell'Umbria: farmaci a domicilio per pazienti anziani con più di 75 anni di età, o pazienti over 65 affetti da patologie croniche. Numero verde 800/189521.

Servizi di acquisto farmaci e consegna a domicilio da parte di:

Ancescao (800/660565 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30)

Comunità di Sant'Egidio (333/1329750, 339/6413447, 339/4462938).

Animali: Molla l'osso PetShop: Consegna a domicilio di beni per animali. Telefono 320/9326876, 333/4111778.

PetStore Conad Terni: Consegna a domicilio di beni per animali. Telefono 0744/400506.



